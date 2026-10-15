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Sağanak sonrası acil müdahale: Sakarya valiliğinin ilk bilançosu

Sakarya'da gece başlayan sağanak sonrası valilik, 17,1–254,8 mm yağış, 420 ihbar ve Karasu KYK'da 700 öğrencinin tahliyesi dahil bilanço açıkladı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 16:52

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Sağanak sonrası acil müdahale: Sakarya valiliğinin ilk bilançosu

Sakarya'da ilk bilanço:

Sakarya Valiliği, kent genelinde gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli sağanak yağışların ardından yürütülen müdahale ve tespit çalışmalarına ilişkin resmi ilk verileri paylaştı. Yapılan ölçümlerde il genelinde metrekareye düşen yağış miktarının 17,1 mm ile 254,8 mm arasında değiştiği bildirildi. Valilik açıklamasına göre yağış kaynaklı toplam 420 ihbar kaydı değerlendirildi.

Kurtarma ve tahliye çalışmaları:

Karasu ilçesinde su baskını yaşayan KYK Öğrenci Yurdu'nda yaklaşık 700 öğrencinin mahsur kaldığı belirtildi. Belediye, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile AFAD ekiplerinin koordinasyonunda başlatılan kurtarma ve tahliye çalışmaları aralıksız sürüyor. Ayrıca yoğun yağış sebebiyle Karasu'da 43 ve Sapanca'da 46 olmak üzere toplam 89 vatandaş mahsur kaldıkları noktalardan güvenli bölgelere alındı.

Ulaşım, altyapı ve haberleşme zararları:

Sağanak, ulaşım ve altyapıda da önemli tahribata yol açtı. Karasu'da Darıçayırı ve Kızılcıklı yolları ulaşıma kapandı. Sapanca'da Yanık Köprüsü, aşırı yağış nedeniyle yıkılma riski taşıdığı gerekçesiyle trafiğe kapatılırken; Fevziye Köprüsü yıkılarak araç trafiğine kapandı. İletişim altyapısında da aksaklıklar yaşandı; Karasu ilçesinde 20 baz istasyonu hizmet dışı kaldı ve Ferizli Gölkent, Dörtyol Geyve, Durmuşlar Geyve, Dokurcun Durmuşlar ile Kocaali Şerpetpınarı arasında internet kesintileri kaydedildi.

Valilik, saha ekiplerinin ve ilgili kurumların Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında koordineli müdahaleyi sürdürdüğünü bildirdi. Vatandaşların güvenliği için hasarlı yollar ve köprülerin kullanılmaması, dere yatakları ile su havzaları çevresinden uzak durulması önemle vurgulandı.

Valilik ayrıca, 15 Ekim 2026 saat 15.00 itibarıyla kent genelinde yağışlara bağlı herhangi bir can kaybı veya yaralanma vakasının yaşanmadığını açıkladı ve acil durumlar için 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yetkililere ulaşılması çağrısında bulundu.

SAKARYA VALİLİĞİ YAĞIŞIN İLK BİLANÇOSUNU AÇIKLADI

SAKARYA VALİLİĞİ YAĞIŞIN İLK BİLANÇOSUNU AÇIKLADI

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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