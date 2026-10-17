İmamoğlu'nun çapraz sorgusunda il binası, Cebeci ve jammer iddiaları öne çıktı

duruşmanın ana hatları:

‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasının ikinci duruşmasının 37. gününde, iddianamede ‘örgüt lideri’ olarak yer alan tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu çapraz sorguya tabi tutuldu. Savcının yönelttiği soruların odağında CHP İl Başkanlığı binasının alımı, Cebeci Maden Sahası'na yapılan hafriyat dökümleri ve otel koridorlarında iddia edilen jammer ile kamera bantlama uygulamaları yer aldı.

CHP il binası alımı ve taşınan paralar:

Savcı, il binasının satın alınma sürecine ilişkin kamuoyuna yansıyan görüntüler ve iddianame kayıtları üzerinden, resmi ödemelerin dışında gayriresmi para taşınmasına dair sorular yöneltti. Savcı, anlarda Genel Müdürler Tuncay Yılmaz ve Fatih Keleş gibi isimlerin aynı karelerde göründüğünü hatırlattı. İmamoğlu, bu konuda, 'İfade vermişler zaten. Benim bilgim yok. Tabii ki sonradan öğrendim' dedi; suç gelirlerinin aklanması iddiasına ilişkin olarak ise olayı 'bağış' olarak nitelendirdi ve 'Aklamayla ilgisi yok yani' ifadesini kullandı. Savcının 'o para kaynağını bilmiyorsunuz, değil mi?' sorusuna İmamoğlu, kısa ve net biçimde 'Bilmiyorum, tabii ki bilmiyorum' yanıtını verdi.

jammer iddiaları ve kamera bantlama:

Savcı, Le Meridien Otel'de koruma polisleri ve güvenlik personelinin kamera görüntülerini siyah bantla kapattığı, valizlerle jammer olduğu iddia edilen cihazların otele taşındığı görüntüleri sordu. Savcının, yasal yetkisi bulunmayan bir belediye başkanının neden böyle cihazlar kullanacağına dair ısrarlı sorusuna İmamoğlu, 'Ben böyle bir talimat vermem. Bu işler yapılır, edilir, sizin arka planınızdaki insanlar tasarlar' karşılığını verdi.

cebeci maden sahası tartışması:

Savcı, Cebeci Maden Sahası’na yapılan kaçak hafriyat dökümlerinin kamu zararına yol açtığı iddiasını gündeme aldı ve İmamoğlu’nun savunmasında bu sahaya ilişkin yetki iddialarının çelişkili olduğunu belirtti. Savcılık, Harfiyat Toplama Yönetmeliği uyarınca İstanbul sınırları içindeki hafriyat sahası belirleme, izin verme ve taşıma düzenleme yetkisinin İBB'ye ait olduğunu vurguladı.

İmamoğlu ise sahayı 'kanunla kurulmuş bir maden sahası' olarak nitelendirdi; 'Hafriyat döküm sahası değil' diyerek yetki iddialarını reddetti. Savcı, İSTAÇ Genel Müdürü’nün ifadelerine atıfla, ilgili bölümün İBB Çevre Koruma Dairesi ve İSTAÇ tarafından takip edildiğini, günde binlerce kamyonun döküm gerçekleştirdiği bu alanda yetkisizliğin mümkün olmadığını aktardı. İmamoğlu ise yetkiye dair taksimatta MAPEG, Orman Bakanlığı ve İBB denetimleri arasında farklılıkların bulunduğunu savundu ve teknik uzmanlık iddiasına karşılık 'Ne siz bu işin uzmanısınız ne ben uzmanıyım' sözünü sarf etti; savcı da 'Uzmanı olduk bu dosyada' karşılığını verdi.

ihaleler ve usule ilişkin iddialar:

İçişleri Bakanlığı avukatının yönelttiği sorularda, İSTAÇ Genel Müdürü Ziya Gökmen Togay'ın ihaleye ilişkin bilgileri önce WhatsApp üzerinden, sonra kapalı zarfla Ertan Yıldız ve Fatih Keleş'e ilettiği iddiaları hatırlatıldı. İmamoğlu, Ertan Yıldız’ın İBB belediye başkan danışmanı olarak görev tanımında bu tür bir işin bulunduğunu ancak Fatih Keleş’in görev tanımında böyle bir şey olmadığını belirtti ve 'Usule uygun olmayan bir bilgiyi alıp almadığı konusunu bilmem mümkün değil. Bunlar beyandan ibarettir' dedi.

dava sürecinde tahliyeler ve sonraki duruşma:

İmamoğlu'nun avukatlarının savunmalarının ardından görüşünü bildiren cumhuriyet savcısı, Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat ve İBB Kentsel Ekolojik Sistemler Müdürü Nilgün Cendek için tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Anadolu Yakası Park Bahçeler Müdürlüğü Pendik Gözdağı Şefliği memuru Tolga Kılıç, Ağaç A.Ş. çalışanı Fatih Temür, İSTELKOM A.Ş. Genel Müdürü Melih Geçek, Ağaç A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Aytekin Karaaslan, özel şirket çalışanı Adem Başer, Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat ve İBB Kentsel Ekolojik Sistemler Müdürü Nilgün Cendek'in tahliyelerine karar verdi. Duruşma, 2 Kasım 2026 tarihine ertelendi.

Çapraz sorguda öne çıkan sorular ve İmamoğlu’nun kısa yanıtları, davanın sonraki oturumlarında hangi delillerin ve tanık beyanlarının öne çıkacağını belirlemede belirleyici olacaktır.

Savcı, CHP İl Başkanlığı binasının alınma sürecini sordu, İmamoğlu önce "bilgim yok" sonra "bağış" dedi