Alaçatı'da fuhuş parası kavgası ölümle sonuçlandı: 4 kişi tutuklandı

çeşme'de soruşturma ve tutuklamalar:

İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi’nde 14 Ekim’de meydana gelen olayda, 28 yaşındaki Pınar Güneş ile Y.U. ve A.M. arasında çıkan fuhuş parası anlaşmazlığı tartışmaya dönüştü. Tartışma kavgaya evrildi ve Güneş tabancayla vurularak ağır yaralandı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

olayın gelişimi:

Olayın ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı. Emniyet ekiplerinin çalışması sonucu kaçan zanlılar, Urla'nın Zeytinler mevkiinde suç aleti tabancayla birlikte yakalandı. Soruşturmayı derinleştiren Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştığı değerlendirilen diğer kişileri de tespit etti.

adliyeye sevk ve tutuklamalar:

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.U., Ö.A., G.C. ve A.M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda ateş ettiği ileri sürülen A.M.'nin 17 yaşında olduğu belirtildi. Gözaltına alınan diğer şüphelilerden M.F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü, olayla bağlantılı diğer detayların ve delillerin titizlikle değerlendirildiği bildirildi.

ACİL SERVİS (ARŞİV)