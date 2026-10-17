Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Alaçatı'da fuhuş parası kavgası ölümle sonuçlandı: 4 kişi tutuklandı

Çeşme Alaçatı'da 14 Ekim'de fuhuş parası anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 28 yaşındaki Pınar Güneş vurularak hayatını kaybetti; soruşturmada 4 kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 21:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Alaçatı'da fuhuş parası kavgası ölümle sonuçlandı: 4 kişi tutuklandı

çeşme'de soruşturma ve tutuklamalar:

İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi’nde 14 Ekim’de meydana gelen olayda, 28 yaşındaki Pınar Güneş ile Y.U. ve A.M. arasında çıkan fuhuş parası anlaşmazlığı tartışmaya dönüştü. Tartışma kavgaya evrildi ve Güneş tabancayla vurularak ağır yaralandı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

olayın gelişimi:

Olayın ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı. Emniyet ekiplerinin çalışması sonucu kaçan zanlılar, Urla'nın Zeytinler mevkiinde suç aleti tabancayla birlikte yakalandı. Soruşturmayı derinleştiren Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştığı değerlendirilen diğer kişileri de tespit etti.

adliyeye sevk ve tutuklamalar:

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.U., Ö.A., G.C. ve A.M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda ateş ettiği ileri sürülen A.M.'nin 17 yaşında olduğu belirtildi. Gözaltına alınan diğer şüphelilerden M.F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü, olayla bağlantılı diğer detayların ve delillerin titizlikle değerlendirildiği bildirildi.

ACİL SERVİS (ARŞİV)

ACİL SERVİS (ARŞİV)

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yaya geçidinde çarpışma Edirne'de güvenlik kamerasına yansıdı
images

Düzce'de seyir halindeki otomobil motor alevleriyle kullanılamaz hale geldi
images

Amasya'da zirvede tehdit: kurusıkı tabancayla kayda alıp sosyal medyaya yükledi
images

Milano'da hayat pahalılığı protestosu çatışmayla sonuçlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İsmail Kartal: bu arma için her şeyi yaparım

Yaya geçidinde çarpışma Edirne'de güvenlik kamerasına yansıdı

Düzce'de seyir halindeki otomobil motor alevleriyle kullanılamaz hale geldi

Amasya'da zirvede tehdit: kurusıkı tabancayla kayda alıp sosyal medyaya yükledi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Akhisar'da ağır kaza sonrası otobüs ve tır vinçlerle kaldırılıyor

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız

12 gün sonra şanlıurfa'da bulunan Elvan, ailesiyle görüşmek istemedi

Balıkesir'de 10.10 coşkusu: birlik, gönül ve kültür buluşması