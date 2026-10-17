Fotoğraf ustası Ara Güler, Erdoğan'ın vefa mesajıyla yad edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in vefatının 8'inci yılı nedeniyle sosyal medya hesabından bir anma mesajı yayımladı.

Erdoğan'ın mesajı:

Paylaşımında Fotoğraf sanatının en değerli ustalarından Ara Güler’i vefatının 8’inci yılında saygıyla yad ediyorum ifadelerine yer veren Erdoğan, usta fotoğrafçıyı andı.

Ara Güler'in mirası:

Mesaj, Ara Güler'in Türk fotoğrafçılığı içindeki yerine ve eserlerinin sürdürdüğü etkiye dikkat çekti. Anma mesajı, sanatçının çalışmalarının hatırlanmasına ve yeni kuşaklarda yankı bulmasına vesile oldu.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, FOTOĞRAF SANATÇISI ARA GÜLER’İN VEFATININ YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJDA, "FOTOĞRAF SANATININ EN DEĞERLİ USTALARINDAN ARA GÜLER’İ VEFATININ 8’İNCİ YILINDA SAYGIYLA YAD EDİYORUM" DEDİ.