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İmece koyunda gece operasyonu: sahil güvenlik ve jandarmadan 16 göçmen yakalandı

Urla İmece Koyu'nda sahil güvenlik ve jandarma ekiplerinin ortak operasyonunda 16 düzensiz göçmen yakalandı; gözaltındakiler Göç İdaresi'ne teslim edildi.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 21:04

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İmece koyunda gece operasyonu: sahil güvenlik ve jandarmadan 16 göçmen yakalandı

operasyonun gelişimi

İzmir'in Urla ilçesi İmece Koyu mevkiinde dün gece saat 23.25 sularında Sahil Güvenlik ekiplerinin mobil radarı tarafından kara üzerinde bir grup tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik botları ve Uzunkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı personeli müştereken müdahale etti.

yer tespiti ve müdahale:

Olay sırasında görev yapan cihaz ve unsurlar arasında MORAD-9 mobil radar ile sahil güvenlik botları TCSG-24 ve TCSG-7 bulunuyordu. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla kıyı hattında yapılan arama-tarama sonucu söz konusu grup güvenli şekilde yakalandı.

kimlik tespiti ve işlemler:

Kara üzerinde yapılan kontrollerde, 6 Sudan, 4 Etiyopya, 4 Çad, 1 Orta Afrika ve 1 Eritre uyruklu olmak üzere toplam 16 düzensiz göçmen bulundu. Yakalananlar sağlık kontrollerinin ardından gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yetkililer, sahil güvenlik ve jandarma arasındaki hızlı iletişim ve sahadaki koordinasyonun sınır güvenliğine yönelik denetimlerin etkinliğini gösterdiğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İZMİR&#039;İN URLA İLÇESİNDE SAHİL GÜVENLİK VE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ORTAK...

İZMİR'İN URLA İLÇESİNDE SAHİL GÜVENLİK VE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ORTAK OPERASYONDA, KARA ÜZERİNDE 16 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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