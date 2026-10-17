İzmir'de 9 yıldır kayıplarda olan eski karı koca operasyonla yakalandı

Operasyonun ayrıntıları:

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik ortak bir çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu Bornova ilçesindeki bir adreste saklandıkları belirlenen eski karı koca için operasyon düzenlendi. Ekipler, adrese yapılan baskında iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheliler ve cezalar:

Yakalanan şüphelilerin isimleri B.L. ile S.T. olarak tespit edildi. Her iki şahıs hakkında 32 ayrı dolandırıcılık dosyasından toplam 28 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası ile 97 bin lira idari para cezası bulunduğu kaydedildi. Eski çiftin 9 yıl 18 gündür firar olduğu bildirildi.

Şüpheliler, işlemler için emniyete götürüldü; adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İZMİR'İN BORNOVA İLÇESİNDE, 32 AYRI DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN 28'ER YIL HAPİS CEZASI BULUNAN VE 9 YILDIR FİRARİ OLARAK ARANAN ESKİ KARI KOCA, POLİS EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONLA SAKLANDIKLARI ADRESTE YAKALANDI.