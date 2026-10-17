Alaçatı'da fuhuş anlaşmazlığı ölümle sonuçlandı: ateşi açan zanlı 17 yaşında, dört kişi tutuklu

Olayın gelişimi:

İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde 14 Ekim'de meydana gelen olayda, 28 yaşındaki Pınar Güneş ile Y.U. ve A.M. arasında fuhuş anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Güneş, tabancayla vurularak ağır yaralandı.

Yaralı olarak kaldırıldığı sağlık kuruluşunda müdahalelere rağmen Güneş hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüphelilerin peşine düşen güvenlik güçleri kısa süre sonra harekete geçti.

şüphelilerin yakalanması ve suç aleti:

Kaçan zanlılar Urla'nın Zeytinler mevkiinde izleri sürülerek yakalandı. Yapılan aramada suç aleti tabanca ele geçirildi. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla bağlantılı diğer kişileri de tespit etmek için soruşturmayı derinleştirdi.

adli süreç ve tutuklamalar:

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Y.U., Ö.A., G.C. ve A.M. adliyeye sevk edildi. Mahkeme, bu dört kişiyi tutuklayarak cezaevine gönderdi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

soruşturmanın yönü ve dikkat çeken detaylar:

Soruşturma kapsamında dikkat çeken nokta ateşi açtığı ileri sürülen A.M.'nin 17 yaşında olması oldu. Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü ve olayın tüm boyutlarıyla araştırılmaya devam edildiğini belirtti.

Olayla ilgili adli süreç devam ederken, ilerleyen soruşturmada ortaya çıkacak bulgulara göre yeni gözaltılar veya ek delillerin gündeme gelebileceği ifade edildi.

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