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İmeceyle başlayan sonbahar: Osmangazi'de tarhana geleneği canlandı

Osmangazi Belediyesi ve DAĞDER iş birliğiyle Soğanlı Millet Bahçesi'nde imece usulüyle yaklaşık 80 kg tarhana hazırlandı ve çorbası dağıtıldı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 10:08

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

İmeceyle başlayan sonbahar: Osmangazi'de tarhana geleneği canlandı

Osmangazi'de tarhana imecesi:

Osmangazi Belediyesi, DAĞDER ile ortaklaşa düzenlediği "Osmangazi Tarhana İmecesi" etkinliğinde sonbaharın gelişini geleneksel dayanışma ile karşıladı. Soğanlı Millet Bahçesi'nde bir araya gelen DAĞDER'li kadınlar, iki gün boyunca sürdürdükleri çalışmayla yaklaşık 80 kilogram tarhana hazırladı ve hazırlanan tarhananın ilk çorbası vatandaşlara ikram edildi.

İmece süreci ve geleneksel uygulamalar:

Etkinlikte kadınlar tarhana hamurunu birlikte yoğurdu, ardından hamurun dökülmesi, ovalanması ve elekten geçirilmesi aşamalarını sırayla gerçekleştirdi. Çalışma sırasında söylenen maniler ve paylaşılan özlü sözler, tarhana yapımını yalnız bir üretim faaliyeti olmaktan çıkarıp geleceğe aktarılacak bir kültürel hafıza haline getirdi. Elekten geçirilen ilk taneler pişirilerek katılımcılara sunuldu; bu, hem emeğin hem de geleneğin somut bir göstermesi oldu.

Dayanışma, hedefler ve katılımcı görüşleri:

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir etkinlikle ilgili olarak sonbaharın kış hazırlıklarının başladığı bir dönem olduğunu vurguladı ve “Eylül ayı bağ bozumu ayı, yani sonbaharın gelişi. Kış hazırlıkları da başlıyor. Biz de Osmangazi Belediyesi ve DAĞDER olarak hazırlıklara başladık.” sözleriyle belediyenin desteğini anlattı. Esendemir, belediyenin köylü, tüketici ve tüm yurttaşların yanında olduğunu belirtti.

DAĞDER Genel Başkanı Derya Başak ise tarhana imecesinin hem kültürün yaşatılması hem de ihtiyaç sahibi öğrencilere destek sağlama amacı taşıdığını ifade etti: “Dağın güçlü ve vefakar kadınları, bugün tarhana etkinliği ile yaklaşık 80 kilograma varan bir ürünle bir öğrencinin umudu olma yolunda bu yola çıktı.” Başak, imece kültürünün dayanışmayı artırdığını ve geleneği geleceğe taşımak açısından etkinliğin önemine dikkat çekti.

Etkinliğe katılan kadınlar Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın başta olmak üzere belediyenin desteği için teşekkür etti. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan tarhananın hem sağlıklı hem de şifalı olduğuna vurgu yapan katılımcılar, imece usulünün çocuklara ve genç kuşaklara aktarılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İmeceyle hazırlanan tarhana, hem toplumsal dayanışmanın güncel bir örneği hem de yerel kültürün canlı tutulmasına yönelik bir adım olarak öne çıktı. Etkinlik, hem lezzet hem de sosyal dayanışma pratiği olarak katılımcıların ve vatandaşların beğenisini topladı.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, DAĞDER İŞ BİRLİĞİYLE SONBAHARIN GELİŞİNİ GELENEKSEL DAYANIŞMA KÜLTÜRÜNÜ...

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, DAĞDER İŞ BİRLİĞİYLE SONBAHARIN GELİŞİNİ GELENEKSEL DAYANIŞMA KÜLTÜRÜNÜ YAŞATAN ANLAMLI BİR PROJEYLE KARŞILADI. "OSMANGAZİ TARHANA İMECESİ" KAPSAMINDA SOĞANLI MİLLET BAHÇESİ’NDE BİR ARAYA GELEN DAĞDER’Lİ KADINLAR, İKİ GÜN BOYUNCA EL BİRLİĞİYLE TARHANA HAZIRLADI. EMEK VE DAYANIŞMAYLA HAZIRLANAN TARHANANIN İLK ÇORBASI İSE VATANDAŞLARA İKRAM EDİLDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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