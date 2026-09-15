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İmeceyle kazanlarda lezzet: Dadaylı kadınların elma mesaisi

Kastamonu'nun Daday ilçesi Çömlekçiler köyünde kadınlar, imece usulüyle elma toplayıp doğrayarak, odun ateşinde pekmez, marmelat ve pestil yapıyor.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 10:05

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 10:13

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İmeceyle kazanlarda lezzet: Dadaylı kadınların elma mesaisi

İmeceyle kışa hazırlık sürüyor:

Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Çömlekçiler köyünde sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte kadınların kış hazırlıkları başladı. Köydeki kadınlar, imece usulüyle toplanan elmalar ve diğer doğal meyvelerle yıl boyunca tüketecekleri ürünleri hazırlıyor.

Elma pekmezi yapım aşamaları:

Çalışma, elmaların dalından toplanmasıyla başlıyor. Toplanan meyveler önce ayıklanıp doğranıyor, ardından kazanlarda pişiriliyor. Pişen karışımdan elde edilen su süzülerek alınıyor ve bu elma suyu, odun ateşinde uzun süre kaynatılarak kıvam alması sağlanıyor. Kıvamı tutan marmelat kurutularak pestil haline getiriliyor; pekmezler ise şişelenip saklanıyor.

Çeşitlilik ve emeğin önemi:

Köyde sadece elma değil, böğürtlen, kuşburnu, armut ve erik gibi meyvelerden de marmelat ve reçel yapılıyor. Çiftlikte pekmez yapan Mahiye Yılmaz, 'Çiftliğimizde pekmez yapıyoruz. Elma sezonumuz başladı. Doğal elmamız, çiftliğimizin elmalarıyla kış hazırlıklarına yavaş yavaş başladık' diye konuştu. Yılmaz, elma pekmezinin yapımının diğer meyvelere göre daha zahmetli olduğunu, sürecin birkaç gün sürdüğünü belirtiyor.

Hazırlık sürecinin tüm aşamaları —elma toplama, doğrama, kazanlarda pişirme, süzme ve odun ateşinde koyulaştırma— titizlikle yürütülüyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan bu ürünler, kış aylarında tüketime hazır şekilde saklanıyor ve köy mutfağının temelini oluşturuyor.

KADINLAR, İMECE USULÜ KIŞ MEVSİMİ BOYUNCA TÜKETECEKLERİ PEKMEZ VE PESTİL BAŞTA OLMAK ÜZERE DOĞAL...

KADINLAR, İMECE USULÜ KIŞ MEVSİMİ BOYUNCA TÜKETECEKLERİ PEKMEZ VE PESTİL BAŞTA OLMAK ÜZERE DOĞAL ÜRÜNLER YAPIYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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