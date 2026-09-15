HÜRKUŞ-II ile millî sertifikasyon yetkinliğinde yeni eşik aşıldı

sertifika, yetkinlik ve stratejik önem:

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün tarafından duyurulan Askeri Tip Sertifikası, HÜRKUŞ-II projesinin uluslararası standartlara uygun biçimde ve tamamen millî insan kaynağıyla yürütülen sertifikasyon sürecini tamamladığını resmen belgeledi. Görgün, "HÜRKUŞ-II’nin Askeri Tip Sertifikası; Türkiye’nin kendi hava aracını tasarlama, üretme, test etme, doğrulama ve sertifikalandırma yetkinliğinin somut bir göstergesidir" ifadesiyle belgenin teknik olduğu kadar stratejik bir eşik olduğunu vurguladı.

Askeri Tip Sertifikası 9 Eylül 2026 tarihinde Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinden oluşan Sertifikasyon Kurulu tarafından verildi; belgenin yayımlanması ise 11 Eylül'de düzenlenen törenle kamuoyuna duyuruldu. SSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve ilgili kurumların ortak çalışmasıyla elde edilen bu sonuç, Türkiye’nin hava platformlarını yalnızca tasarlamakla kalmayıp, aynı zamanda bunların uçuşa elverişliliğini kendi kaynaklarıyla doğrulayabilecek bir teknik otorite ve sertifikasyon kültürü oluşturduğunu gösteriyor.

sertifikasyonun kapsamı ve doğrulama faaliyetleri:

HÜRKUŞ-II için yürütülen sertifikasyon çalışmaları 12 ayrı disiplin altında toplandı: aviyonik, elektronik donanım, elektrik sistemleri ve elektromanyetik ortam etkileri, itki-yakıt, insan faktörleri, kabin emniyeti, sistem emniyeti, sürekli uçuşa elverişlilik, uçak sistemleri, uçuş performansı, yapısal ve yazılım. Bu çerçevede toplam 1.790 sertifikasyon ihtiyacı doğrulandı ve ilgili paneller bünyesinde 950 sertifikasyon kanıt dokümanı teknik açıdan incelendi.

Doğrulama faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen testlerin sayısı da belge için kritik bir rol oynadı: planda yer alan doğrulama çalışmaları içinde 38 laboratuvar testi, 71 yer testi ve 44 uçuş testi olmak üzere toplam 153 sertifikasyon testi tamamlandı. Bu testler, hava aracının ilgili sertifikasyon ihtiyaçlarını teknik kanıtlarla karşılayıp karşılamadığını değerlendirmek üzere kullanıldı.

kurumsal işbirliği ve insan kaynağı:

Sertifikasyon süreci, farklı kurum ve uzmanlık alanlarından gelen ekiplerin ortak çalışmasıyla yürütüldü. SSB Kalite-Test ve Sertifikasyon Daire Başkanlığından 7 uzman, TR Uçuşa Elverişlilik (TRUE) firmasından 16 sertifikasyon uzmanı, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 5 uzman ve Milli Savunma Bakanlığı adına 12 sertifikasyon uzmanı görev aldı. Yüklenici TUSAŞ ise çalışmalara 40 Uçuşa Elverişlilik Uzmanı ile 10 Tasarım ve Üretim Organizasyon Onayı uzmanı ile katkı sundu.

Değerlendirme sürecinde toplam 283 panel toplantısı ve çalıştay yapıldı; yazılım ve elektronik donanım faaliyetlerine destek veren alt yüklenicilere yönelik 225 denetim gerçekleştirildi. Bu kapsamlı yapı, tasarımdan üretime, doğrulamadan teknik değerlendirmeye kadar uzanan sertifikasyon zincirinde Türkiye’deki uzmanlık birikiminin ortak bir kurumsal hafızaya dönüşmesini hedefliyor.

SSB'nin açıklamasına göre HÜRKUŞ-II projesinde kazanılan sertifikasyon tecrübesi, gelecekteki milli hava platformlarının tasarım, test, doğrulama ve sertifikasyon süreçlerinde Türkiye'nin yetkinliğini daha ileri taşımayı amaçlıyor. Sürece katkı sunan kurum ve ekiplerin emeği, belgenin arkasındaki mühendislik, test ve doğrulama çalışmalarının kapsamını oluşturdu.

SERTİFİKA, SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI HALUK GÖRGÜN'E (ORTADA) TAKDİM EDİLDİ