Kurtalan'da tadilattaki benzinlikte çıkan yangın itfaiye müdahalesiyle büyümeden söndürüldü

yangının seyri:

Siirt’in Kurtalan ilçesinde, Tekel Mahallesi'ndeki Kurtalan-Batman çevre yolu üzerinde bulunan ve tadilat çalışmaları devam eden bir petrol istasyonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Kurtalan Belediyesi itfaiye ekipleri, müdahale ederek alevlerin çevreye yayılmasını engelledi ve yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

müdahale, hasar ve güvenlik:

Ekiplerin hızlı çalışması sayesinde yangın büyümeden söndürüldü; olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi. İstasyondaki tadilat çalışmalarının devam ettiği, yangının bu çalışmalar sırasında çıktığı belirtildi.

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı ve olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alındı.

SİİRT’İN KURTALAN İLÇESİNDE TADİLAT ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN PETROL İSTASYONUNDA YANGIN ÇIKTI. YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.