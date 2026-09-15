Karaköprü'de GAP Bulvarı kavşağında çarpışma: araçta bulunan kadın yaralandı

Kaza yerindeki bilgiler:

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi GAP Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kavşakta çarpışan iki otomobilin sürücü isimleri öğrenilemedi. Olayda, plakaları 34 PHL 73 ve 32 ACE 073 olan araçlar hasar gördü ve araçta bulunan 1 kadın yaralandı.

Yaralıya müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı ve ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralının sağlık durumuyle ilgili resmi bir detay paylaşılmadı. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

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