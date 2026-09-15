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Karaköprü'de GAP Bulvarı kavşağında çarpışma: araçta bulunan kadın yaralandı

Karaköprü'de GAP Bulvarı kavşağında iki otomobil çarpıştı; plakaları 34 PHL 73 ve 32 ACE 073 olan araçtaki 1 kadın yaralandı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 10:55

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karaköprü'de GAP Bulvarı kavşağında çarpışma: araçta bulunan kadın yaralandı

Karaköprü'de GAP Bulvarı kavşağında çarpışma: araçta bulunan kadın yaralandı

Kaza yerindeki bilgiler:

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi GAP Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kavşakta çarpışan iki otomobilin sürücü isimleri öğrenilemedi. Olayda, plakaları 34 PHL 73 ve 32 ACE 073 olan araçlar hasar gördü ve araçta bulunan 1 kadın yaralandı.

Yaralıya müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı ve ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralının sağlık durumuyle ilgili resmi bir detay paylaşılmadı. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

ŞANLIURFA&#039;DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 YARALI

ŞANLIURFA'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 YARALI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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