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İmza yükümlülüğü kaldırıldı, yurt dışı yasağı sürüyor: vince asılma iddiasıyla yargılanan sanıkların davası

Ankara'da zihinsel engelli işçiyi vince asmakla suçlanan üç sanığın imza verme yükümlülüğü kaldırıldı; yurt dışına çıkış yasağı ise sürüyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:07

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İmza yükümlülüğü kaldırıldı, yurt dışı yasağı sürüyor: vince asılma iddiasıyla yargılanan sanıkların davası

İmza yükümlülüğü kaldırıldı, yurt dışı yasağı sürüyor

Ankara 87. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, ayağından vince asıldığı iddia edilen zihinsel engelli işçi olayına ilişkin yargılamada önemli bir ara karara varıldı. Mahkeme, sanıklar hakkında uygulanan imza verme şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına, ancak yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

mahkeme sürecinde neler oldu:

Duruşmada tutuksuz sanıklar Kemal Buldak ve Niyazi Ayhan hazır bulundu; diğer sanık Mehmet Ali Şenkal ise duruşmaya katılmadı. Savunmaların tekrar edilmesinin ardından mahkeme, avukat beyanlarını da değerlendirerek adli kontrol kapsamında imza şartını kaldırdı ve davayı 24 Aralık tarihine erteledi.

Kararda, sanıkların yurt dışına çıkış yasağının devam etmesine yönelik tedbirin sürdürülmesine ayrıca dikkat çekildi; mahkeme bu uygulamanın dosya kapsamına ve kovuşturma gereksinimine uygun olduğu kanaatine vardı.

soruşturma ve iddianamenin içeriği:

Soruşturmayı başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın sosyal medyada yayılan görüntüleri üzerine harekete geçmişti. Görüntülerde mağdurun H.S. olduğu, olayın yaşandığı iş yerinde yaklaşık 3 yıldır çalıştığı ve mağdurun %61 zihinsel engelli olduğu tespit edildi.

Soruşturmada, görüntüleri gerçekleştirdikleri iddia edilen Mehmet Ali Şenkal, Niyazi Ayhan ve Kemal Buldak ile duruma göz yumduğu değerlendirilen iş yeri sahibi B.Ç. gözaltına alındı. İlk aşamada Şenkal, Ayhan ve Buldak tutuklanırken, B.Ç. savcılıktan serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede tutuklu sanıklar hakkında eziyet, cebir-tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından toplamda 24 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Dava, alınan ara kararların uygulanması ve ek incelemeler için ertelendi.

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇALIŞAN HAMZA S.’Yİ AYAĞINDAN VİNCE ASARAK EZİYET ETTİKLERİ İDDİASIYLA YARGILANAN...

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇALIŞAN HAMZA S.’Yİ AYAĞINDAN VİNCE ASARAK EZİYET ETTİKLERİ İDDİASIYLA YARGILANAN 3 SANIĞIN, İMZA VERME ŞEKLİNDEKİ ADLİ KONTROL TEDBİRİ KALDIRILDI. SANIKLARIN YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞININ İSE DEVAMINA KARAR VERİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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