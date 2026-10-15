Niğde'de altı katlı daireden düşüş: İ.Ç. yaşamını yitirdi

Niğde'de 6'ıncı kattan düşüş

Niğde'de Dr. Sami Yağız Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, İ.Ç. (55) oturduğu dairenin bulunduğu 6'ıncı kattan düşerek ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

olay yerinde ilk bulgular:

Saldırgan veya üçüncü bir kişinin müdahalesine dair bilgi paylaşılmadı; olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin ilk belirlemeler henüz netlik kazanmadı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde İ.Ç.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi ve olay yerinde yapılan ön incelemelerin ardından cansız beden otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

soruşturmanın seyri:

Olayla ilgili olarak polis ekipleri çevredeki görgü tanıklarının ifadelerini alıyor, apartman içi ve çevresel deliller değerlendiriliyor. Cumhuriyet savcılığının koordinesinde başlatılan inceleme sürüyor; ölüm nedeninin kesinleşmesi için adli tıp raporu bekleniyor. Yetkililer, soruşturmanın seyrine göre kamuoyunu bilgilendireceklerini açıkladı.

NİĞDE’DE BİR APARTMANIN 6’NCI KATINDAN DÜŞEN 55 YAŞINDAKİ ADAM HAYATINI KAYBETTİ.