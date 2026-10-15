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Peşaver'de Al Khair okulunun çöküşü: can kaybı 35'e yükseldi

Peşaver'de çatısı çöken Al Khair okulunda can kaybı 35'e, yaralı sayısı 50'ye ulaştı; 34'ü çocuk olan ölümler ve enkazda arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 14:03

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Peşaver'de Al Khair okulunun çöküşü: can kaybı 35'e yükseldi

Peşaver'de eğitim binasının çöküşü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Peşaver kentinde çatısı çöken özel bir okulda can kaybı ve yaralanma sayılarında artış kaydedildi. Lady Reading Hastanesi yetkilileri, hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e, yaralı sayısının ise 50'ye yükseldiğini açıkladı.

can kaybı ve yaralılar:

Hastane verilerine göre yaşamını yitirenlerin 34'ü çocuk. Olayın ardından yaralılar çevredeki sağlık kuruluşlarına sevk edildi ve tedaviye alındı. Sayısal bilgiler hastane kaynaklarından aktarıldı.

soruşturma ve kurtarma çalışmaları:

Çatısı çöken okulun Al Khair adlı özel kurum olduğu belirtilirken, okulun sahibi polis tarafından gözaltına alındı. Bir arama-kurtarma yetkilisi, binanın çökmesi sonucu alt katta derste olan öğrencilerin enkaz altında kaldığını bildirdi. Enkazdaki arama-kurtarma çalışmaları sürüyor ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Pakistan&#039;da çatısı çöken okulda hayatını kaybedenlerin sayısı 35’e, yaralıların sayısı 50’ye...

Pakistan'da çatısı çöken okulda hayatını kaybedenlerin sayısı 35’e, yaralıların sayısı 50’ye yükseldi.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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