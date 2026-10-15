Muş'ta hayat kurtarmaya odaklı trafik tatbikatı 100 personelle gerçekleştirildi

tatbikat ve katılımcılar:

Muş Valiliği himayesinde Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen tatbikat, kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek ve trafik kazalarına müdahale kapasitesini artırmak amacıyla gerçekleştirildi. AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye ve emniyet ekiplerinin katıldığı uygulamaya 100 personel ve 20 araç katkı sundu.

gerçekleşen müdahale ve senaryo:

Senaryo gereği iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, araçlarda sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışmaya başladı. Ekiplerin koordineli müdahalesiyle yaralılar araçlardan çıkarıldı, olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı ve ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edildiler. Tatbikat sırasında kurtarma teknikleri, müdahale süresi ve ekipler arası iletişim test edildi.

amaç ve uyarılar:

Afetlere Müdahale Şube Müdürü Metin Yıldız, TÜİK’in 2025 yılı verilerine göre Türkiye’de yaklaşık 1 milyon 550 bin trafik kazasının meydana geldiğini ve bu kazalarda 6 bin 35 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Muş Valiliğimizin himayelerinde gerçekleştirdiğimiz bu tatbikatın iki temel amacı var Kurumlarımızın trafik kazalarına müdahale kapasitesini ve koordinasyonunu değerlendirmek, aynı zamanda vatandaşlarımızda trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmaktır. Tatbikatımızda, iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen ve araçlarda sıkışan kazazedelerin kurtarılmasını gerektiren bir trafik kazası senaryosu uygulanmaktadır. Kurtarma çalışmalarının ardından gerçekleştirilecek canlandırmayla aşırı hızın, araç kullanırken cep telefonuyla ilgilenmenin ve emniyet kemeri takmamanın ölümcül sonuçlarına dikkat çekmek istiyoruz" dedi.

Yıldız, trafik kazalarının yalnızca kazaya karışan kişileri değil, masum insanları ve ailelerini de etkilediğini söyleyerek, "Trafik güvenliği hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu nedenle sürücülerimizden araç kullanırken telefonlarını bırakmalarını, hızlarını yol şartlarına göre ayarlamalarını, emniyet kemerlerini mutlaka takmalarını ve tehlikeli sürüşten kaçınmalarını istiyoruz. Tatbikatımıza katkı sunan valimize, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, AFAD personelimize, emniyet, sağlık ve itfaiye ekiplerimize, gönüllülerimize ve siz değerli basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Unutmayalım, telefon bekleyebilir, hızımızı azaltabiliriz ancak kaybettiğimiz bir canı geri getiremeyiz. Lütfen evimize erken değil, sağ salim dönelim" ifadelerini kullandı.

AFAD İl Müdürü Veysi Kaya da tatbikata katılan personele teşekkür etti.

MUŞ'TA AFAD, UMKE, SAĞLIK, İTFAİYE VE EMNİYET EKİPLERİNİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN İKİ ARAÇLI TRAFİK KAZASI TATBİKATINDA, SENARYO GEREĞİ ARAÇLARDA SIKIŞAN 4 YARALI KURTARILARAK HASTANEYE SEVK EDİLDİ.