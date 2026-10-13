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Incheon'da markette yürüyen merdivende bıçaklı saldırı: alışverişçilerin müdahalesiyle durduruldu

Incheon'da bir süpermarkette yürüyen merdivende çıkan bıçaklı saldırıda 8 kişi yaralandı; şüpheli alışverişçilerin müdahalesiyle yakalandı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 10:38

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Incheon'da markette yürüyen merdivende bıçaklı saldırı: alışverişçilerin müdahalesiyle durduruldu

Olayın seyri:

Güney Kore'nin başkenti Seul'ün batısındaki Incheon kentinde bir süpermarkette yerel saatle 13.40 civarında bıçaklı saldırı meydana geldi. Polis, şüphelinin yürüyen merdivende ilerlerken iki eline sabitlediği bıçaklarla çevresindekilere saldırdığını ve olayda 8 kişinin yaralandığını açıkladı.

Müdahale ve gözaltı:

Saldırı sırasında alışveriş yapan kişiler şüpheliyi etkisiz hale getirdi; daha sonra polis ekipleri zanlıyı gözaltına aldı. Olay yerinde yaralananların tedavi altına alındığı, yetkililerin yaralıların sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı açıklama yapmadığı belirtildi.

Soruşturma ve güvenlik değerlendirmesi:

Emniyet güçleri, şüphelinin kimliği ve saldırının gerekçesine ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlattı. Yetkililer tanık ifadeleri ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek olayın ayrıntılarını ortaya çıkarmayı hedefliyor; bölgede güvenlik önlemlerinin gözden geçirileceği bildirildi.

GÜNEY KORE’NİN INCHEON KENTİNDE BİR SÜPERMARKETTE DÜZENLENEN BIÇAKLI SALDIRIDA 8 KİŞİ...

GÜNEY KORE’NİN INCHEON KENTİNDE BİR SÜPERMARKETTE DÜZENLENEN BIÇAKLI SALDIRIDA 8 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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