İncirliova yolları yenileniyor: Aydın’da eş zamanlı ulaşım atağı

Aydın'da ulaşım yatırımları sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu öncülüğünde başlatılan ulaşım yatırımları, kent genelinde aralıksız devam ediyor. Projeler, 17 ilçede eş zamanlı yürütülerek daha geniş kitlelerle buluşturuluyor.

İncirliova'da çalışmalar:

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, İncirliova ilçesinde Karabağ Mahallesi başta olmak üzere çok sayıda mahallenin ulaşıma açılan yollarında genişletme ve sathi kaplama uygulamaları gerçekleştiriyor. Yapılan müdahaleler, hem yol genişliğini artırmayı hem de yüzey kalitesini iyileştirmeyi amaçlıyor.

Çalışmalar tamamlandığında yollar, yenilenmiş halleriyle vatandaşların hizmetine sunulacak. Ekipler, mevcut yol yapısına uygun zemin düzenlemeleri ve kaplama işlemleri yaparak ulaşım konforunu yükseltmeyi hedefliyor.

Kapsam ve belediye mesajı:

Başkan Çerçioğlu, kent genelinde yürütülen yol yapım ve yenileme çalışmalarının 17 ilçenin tamamında eş zamanlı şekilde sürdüğünü belirtti. Yapılan yatırımlarla hizmet ağını genişlettiklerini ve projelere yeni adımlar eklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Çerçioğlu, "Aydınımızın dört bir yanında yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hizmetlerimizi hemşehrilerimizle buluşturuyor, projelerimize her geçen gün yenilerini ekliyoruz. Kentimiz genelinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın" ifadelerini kullandı.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR’DEN İNCİRLİOVA’DA ULAŞIM YATIRIMI