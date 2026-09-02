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İnegöl’de çarşıya hareket: 7-13 eylül alışveriş şenliğiyle geç kapanış

İnegöl'de 7-13 Eylül arasında yapılacak 5. Çarşı Alışveriş Şenliği ile çarşılar 22.00'ye kadar açık olacak, esnaf ürünlerini dışarıda sergileyebilecek.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 16:44

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EDİTÖR: Hazal Tunç

İnegöl’de çarşıya hareket: 7-13 eylül alışveriş şenliğiyle geç kapanış

5. Çarşı Alışveriş Şenliği 7-13 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek

İnegöl Belediyesi ile esnaf odalarının öncülüğünde düzenlenen 5. Çarşı Alışveriş Şenliği, bu yıl 7-13 Eylül tarihleri arasında İnegöl çarşısında yapılacak. Etkinlik, çarşı esnafının ticari hareketliliğini artırmak, kent ekonomisine katkı sağlamak ve vatandaşlara keyifli bir alışveriş deneyimi sunmak amacıyla yeniden organize ediliyor.

çalışma saatleri ve alışveriş kolaylığı:

Şenlik süresince çarşıdaki iş yerlerinin kapanış saati 22.00 olarak uygulanacak. Bu düzenleme, vatandaşların özellikle okul öncesi aile ihtiyaçlarını karşılaması için daha geniş bir zaman dilimi sunarken, esnafa da ürünlerini daha fazla müşteriye ulaştırma imkânı tanıyacak.

Hafta boyunca yapılacak uygulamayla esnaflar, mağaza önlerinde ürün teşhir edebilecek; ancak sergilemelerin yaya geçişlerini engellemeyecek ve herhangi bir işgale neden olmayacak biçimde düzenlenmesi şart koşuluyor.

geleneksel çarşı kültürünü canlandırma hedefi:

Çarşı Alışveriş Şenliği, sadece indirim ve uzayan çalışma saatlerinden ibaret değil; etkinlik aynı zamanda İnegöl’ün geleneksel çarşı kültürünü canlandırmayı, vatandaşların çarşıyı daha fazla tercih etmesini ve şehir ekonomisine hareket kazandırmayı amaçlıyor. 7-13 Eylül arasında esnaf ile vatandaşların bir araya geleceği şenlik, çarşı atmosferine canlılık katmayı hedefliyor.

İnegöl çarşısında planlanan bu uygulama, özellikle okul sezonunun hemen öncesinde ailelere kolaylık sağlarken, esnaf açısından da görünürlüğü artırma fırsatı sunuyor. Organizasyonun kurallara uygun yürütülmesi halinde hem alışveriş deneyimi hem de çarşıdaki sosyal yaşam olumlu yönde etkilenebilir.

İNEGÖL BELEDİYESİ İLE ESNAF ODALARININ ÖNCÜLÜĞÜNDE BU YIL 5&#039;İNCİSİ DÜZENLENECEK ÇARŞI ALIŞVERİŞ...

İNEGÖL BELEDİYESİ İLE ESNAF ODALARININ ÖNCÜLÜĞÜNDE BU YIL 5'İNCİSİ DÜZENLENECEK ÇARŞI ALIŞVERİŞ ŞENLİĞİ, 7-13 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA İNEGÖL ÇARŞISINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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