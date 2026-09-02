Kahramanmaraş'ta mukaddes emanetler sergisi: Kâbe örtüleri ve asr-ı Saadet yadigarları

Sergi hazırlıkları ve sergi alanı:

Onikişubat Belediyesi ile Kahramanmaraş İl Müftülüğü iş birliğinde düzenlenen Kâbe Örtüleri ve Mukaddes Emanetler Sergisi için hazırlık çalışmaları Abdülhamithan Camii bünyesindeki Abdülhamithan Diyanet Gençlik Merkezi’nde başladı. Eserlerin özel muhafaza koşullarına uygun olarak salona yerleştirilmesi, sergileme düzeninin oluşturulması ve ziyaretçi akışının planlanması öncelikli işler arasında yer alıyor.

Sergide yer alacak emanetler, koleksiyoneri Erol Güzel tarafından Kahramanmaraş’a getirildi. Koleksiyonda bulunan kıymetli hatıralar, hem bakım hem de güvenlik standartlarına göre hazırlanarak ziyaretçilerin görülmesine sunulacak.

Programda yer alacak başlıca eserler:

Geniş kapsamlı sergide Asr-ı Saadet dönemine ait çok sayıda mukaddes hatıranın yanı sıra Osmanlı ve farklı tarihlere ait emanetler de bulunuyor. Başlıca eserler arasında Sakal-ı Şerif, Saç-ı Şerif, Kadem-i Şerif, Nal-ı Şerif ve Yatak-ı Şerif gibi Peygamber Efendimiz’e (sav) nispet edilen hatıralar yer alacak.

Buna ek olarak Kâbe-i Muazzama ve Medine-i Münevvere’ye ait tarihî hatıralar; farklı dönemlere ait Kâbe örtüleri ve kapı örtüleri; Hacerü’l-Esved taşı; Hz. Hasan (ra) ve Hz. Hüseyin’e (ra) nisbet edilen Sakal-ı Şerifler; ayrıca Allah dostlarından Abdülkadir Geylani’ye ait asâ ile Emir Sultan’ın hatıra asâsı gibi nadide emanetler sergide yer alacak.

Kurulum ve koruma uygulamaları:

Eserler, özel koruma ve muhafaza şartları altında hazırlandığı için sergi alanında iklimlendirme, aydınlatma ve güvenlik önlemleri sıkı bir şekilde uygulanacak. Bu düzenlemeler, geçmişten günümüze ulaşmış olan hatıraların hem korunmasını hem de Kahramanmaraşlıların bu mukaddes emanetleri yakından görmesini mümkün kılacak.

Organizatörlerin mesajı ve ziyaretçi çağrısı:

Koleksiyon sahibi Erol Güzel etkinliğin yalnızca bir sergi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı ve "Gayemiz, Resulullah Efendimiz’i seven kardeşlerimizi, O’na ait mukaddes emanetlerle buluşturmak. Asr-ı Saadet’ten ecdadımız Osmanlı’ya, Osmanlı’dan günümüze kadar ulaşan bu mukaddes hatıraları Anadolu’nun dört bir yanındaki kardeşlerimize götürerek, Peygamber Efendimizi daha yakından tanımalarına ve Onunla gönül bağı kurmalarına vesile olmaya çalışıyoruz" dedi.

Güzel, toplamda 150’nin üzerinde mukaddes emaneti Kahramanmaraşlılarla buluşturacaklarını belirterek, "Tek bir arzumuz var; Kahramanmaraşlı kardeşlerimiz Resulullah Efendimizi tanısın, O’nu sevsin ve O’nun hayatından kendisine bir yol çıkarsın" ifadelerini kullandı.

Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Kibar ise serginin şehre gelmesinin büyük bir onur olduğunu söyleyerek, "Bu mübarek emanetlerin şehrimizde sergilenmesi, hepimiz için önemli bir manevi fırsat. İnşallah hemşerilerimizin bu emanetleri ziyaret ederek gönüllerinde güzel ve unutulmaz bir iz bırakacaklarına inanıyorum" dedi.

Kurulumun tamamlanmasının ardından Kâbe Örtüleri ve Mukaddes Emanetler Buluşması 4 Eylül 2026 Cuma günü ziyarete açılacak ve 13 Eylül 2026 tarihine kadar Kahramanmaraşlıların ve çevre illerden gelecek misafirlerin ziyaretine açık olacak.

ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ İLE KAHRAMANMARAŞ İL MÜFTÜLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK KÂBE ÖRTÜLERİ VE MUKADDES EMANETLER SERGİSİ İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI