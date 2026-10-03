İnegöl'de motosiklet tamiri sırasında baş parmak koptu

Olayın ayrıntıları:

Olay, Hamidiye Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 35 yaşındaki Kadir B., sokakta arızalanan motosikletinin zincirini tamir etmeye başladı. Tamir sırasında eli motosikletin zinciri ile dişli arasına sıkıştı ve sağ el baş parmağı koptu.

Müdahale ve hastaneye sevk:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kopan parmak sağlık ekipleri tarafından uygun şekilde muhafaza edilerek hastaneye teslim edildi.

İnegöl Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Kadir B., ileri tetkik ve tedavi için ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN OLAYDA, ARIZALANAN MOTOSİKLETİNİ TAMİR ETMEYE ÇALIŞAN 35 YAŞINDAKİ KADİR B., ELİNİ ZİNCİR İLE DİŞLİ ARASINA KAPTIRDI. KAZADA TALİHSİZ GENCİN SAĞ EL BAŞ PARMAĞI KOPTU.