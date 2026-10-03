Suçüstü müdahalesiyle engellendi: İstanbul'da tehdit olaylarını çözen operasyon

Operasyonun seyri:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde art arda gelen tehdit ihbarları üzerine kapsamlı bir çalışma başlattı. Ekipler, farklı tarihlerde meydana gelen vakaları birbirine bağlayarak soruşturmayı genişletti.

Bakırköy ve diğer yakalamalar:

Yürütülen çalışmalar kapsamında, 22-29 Eylül tarihleri arasında Bakırköy'de bir otelde gerçekleşen tehdit olayıyla bağlantılı olarak 4 şüpheli yakalandı. Buna ek olarak, soruşturmada bağlantısı tespit edilen başka bir tehdit olayı nedeniyle 1 şüpheli daha gözaltına alındı. Bu aşamada ekipler, olaylar arasındaki irtibatı ve sorumluluk zincirini tespit etmeye odaklandı.

Arnavutköy'de suçüstü müdahalesi:

Şüphelilerin planladıkları eylemler arasında yer alan, 29 Ağustos tarihli tehdit olayının ardından Arnavutköy'de bir ikamete yönelik kurşunlama hazırlığı belirlendi. Harekete geçen polis, eylemi gerçekleştirmek ve görüntülemek üzere bölgeye giden 2 şüpheliyi suçüstü yakalayarak saldırının gerçekleşmesini engelledi.

Operasyonlar neticesinde toplam 7 şüpheli gözaltına alınırken, yürütülen çalışmalarla 4 ayrı tehdit olayı da aydınlatıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adli makamlara sevk edildi ve dosya hakkında soruşturma devam ediyor.

İstanbul’da tehdit olaylarına operasyon: 7 şüpheli yakalandı