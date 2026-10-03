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Münir Mustafa Hatipoğlu için Levent'te veda töreni

Münir Mustafa Hatipoğlu için Levent Barbaros Hayreddin Paşa Camii’nde cenaze namazı kılındı; naaşı defnedilmek üzere Kilyos Mezarlığı’na götürüldü.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 17:52

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Münir Mustafa Hatipoğlu için Levent'te veda töreni

Münir Mustafa Hatipoğlu için Levent'te son veda

Eski Galatasaray Spor Kulübü yöneticisi İbrahim Hatipoğlu'nun babası Münir Mustafa Hatipoğlu hayatını kaybetti. Merhum için Levent Barbaros Hayreddin Paşa Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze töreni ve defin:

Cenaze namazının ardından merhumun naaşı, defnedilmek üzere Kilyos Mezarlığı'na götürüldü.

Galatasaray camiasının katılımı:

Törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk, yönetim kurulu üyeleri Fatih Demircan, Ozan Bingöl Yurtsever, Can Natan, Mehmet Cibara, Emir Aral, Sportif AŞ başkan vekilleri Abdullah Kavukcu ile Maruf Güneş, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, eski başkanlar Adnan Polat ile Burak Elmas katıldı.

Ayrıca Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kulübün efsane teknik direktörü Fatih Terim ile eski yöneticiler Abdürrahim Albayrak, Erden Timur, Rezan Epözdemir ve Yusuf Günay da törende yer aldı. Merhumun ailesi, yakınları ve sevenleri cenazeye katılanlar arasındaydı.

ESKİ GALATASARAY SPOR KULÜBÜ YÖNETİCİSİ İBRAHİM HATİPOĞLU&#039;NUN HAYATINI KAYBEDEN BABASI MÜNİR...

ESKİ GALATASARAY SPOR KULÜBÜ YÖNETİCİSİ İBRAHİM HATİPOĞLU'NUN HAYATINI KAYBEDEN BABASI MÜNİR MUSTAFA HATİPOĞLU, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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