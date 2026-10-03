Keşan'da Mecidiye yönünde çarpışma: 5 kişi yaralandı

Keşan'da iki otomobil çarpıştı

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyünde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Olay, Keşan istikametinden Mecidiye sahili yönüne ilerleyen araç ile karşı yönden gelen aracın çarpışması sonucu gerçekleşti.

kaza yerindeki araçlar ve sürücüler:

Kazaya karışan araçlardan biri, A.B. idaresindeki 34 BRU 742 plakalı otomobil; diğeri ise O.A. yönetimindeki 06 CPK 824 plakalı otomobil olarak kaydedildi. Çarpışma sonucu 06 CPK 824 plakalı aracın sürücüsü ile bu araçta bulunan bir yolcu ve diğer otomobildeki üç yolcu olmak üzere toplam beş kişi yaralandı.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

Keşan’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı