Dolar 49,1070 +0,06%
Euro 55,2612 +0,08%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.571,55 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Keşan'da Mecidiye yönünde çarpışma: 5 kişi yaralandı

Keşan'ın Mecidiye köyünde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı; sağlık ekipleri müdahale etti ve yaralılar Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 17:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Keşan'da Mecidiye yönünde çarpışma: 5 kişi yaralandı

Keşan'da iki otomobil çarpıştı

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyünde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Olay, Keşan istikametinden Mecidiye sahili yönüne ilerleyen araç ile karşı yönden gelen aracın çarpışması sonucu gerçekleşti.

kaza yerindeki araçlar ve sürücüler:

Kazaya karışan araçlardan biri, A.B. idaresindeki 34 BRU 742 plakalı otomobil; diğeri ise O.A. yönetimindeki 06 CPK 824 plakalı otomobil olarak kaydedildi. Çarpışma sonucu 06 CPK 824 plakalı aracın sürücüsü ile bu araçta bulunan bir yolcu ve diğer otomobildeki üç yolcu olmak üzere toplam beş kişi yaralandı.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

Keşan’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Keşan’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eskişehir'de geceyi alarma geçiren yangın: park halindeki araç küle döndü
images

Mersin'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı
images

Pamukkale'de patlama sonrası itfaiye köpükle müdahale ediyor
images

Okulun yük asansöründe yaşamını yitiren öğrenci son yolculuğuna uğurlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bahçelievler'den 9 ayda sokak hayvanlarına 28 bin 600 poliklinik hizmeti

Malatya ticaret borsası'nda yeni dönem: tarım ve hayvancılığa öncelik

Eskişehir'de geceyi alarma geçiren yangın: park halindeki araç küle döndü

Kırıkkale FK Başpınar'da farklı kazandı, sezonun ilk galibiyetini aldı

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi