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Karaağaç fen lisesi yakınında Meriç Nehri'nden erkek cesedi çıkarıldı

Edirne'de Meriç Nehri'nde bir erkek cesedi bulundu; olay Karaağaç Fen Lisesi yakınında, ceset Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 17:47

GÜNCELLEME: 03 Ekim 2026 - 17:51

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Karaağaç fen lisesi yakınında Meriç Nehri'nden erkek cesedi çıkarıldı

olay yeri ve ihbar süreci:

Edirne'nin Karaağaç Fen Lisesi mevkiinde, Meriç Nehri kıyısında bir kişinin hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın alınmasının ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

müdahale ve cesedin sudan çıkarılması:

Ekiplerin yaptığı kontrolde sudaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kurtarma ve inceleme çalışmalarının ardından erkek cesedi nehirden çıkarılarak otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgu'na kaldırıldı.

soruşturma ve kimlik tespiti:

Hayatını kaybeden kişinin kimliğinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili sahada yapılan inceleme ve otopsi sonuçları, jandarma ekiplerinin yürüttüğü adli işlemlerin temelini oluşturuyor ve çalışmalar sürüyor.

EDİRNE’DE MERİÇ NEHRİ’NDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

EDİRNE’DE MERİÇ NEHRİ’NDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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