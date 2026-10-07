İnegöl'ün yeni buluşma noktası: botanik nikah ve etkinlik salonları yükseliyor

İnegöl'de botanik konseptli salon projesi sahada ilerliyor

İnegöl Belediyesi tarafından başlatılan Botanik Nikah ve Etkinlik Salonları projesinde, Ağustos ayında atılan temelin ardından inşaat çalışmaları yoğun tempoda devam ediyor. Belediye Başkanı Alper Taban ve beraberindeki heyet, şantiye alanını ziyaret ederek projenin güncel durumunu yerinde inceledi ve yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

şantiye çalışmaları ve yapısal ilerleme:

Başkan Taban'ın aktardığına göre, projenin ana yapısını oluşturan büyük binada, yani A blokta bodrum kat tamamlanmış ve tabliyeleri dökülmüş durumda. Projede yer alan ikinci bloğun temel dökümüne başlanmış olup, Cam Salon ve Gastro Kafe alanları için kazı çalışmaları tamamlanmış ve üst yapı süreçleri başlayacak. Taban, projenin şu an itibarıyla yüzde 10 seviyesinde tamamlandığını belirtti.

mekânsal düzenleme ve sosyal işlev:

Proje, sadece nikâh törenlerine ayrılmış bir yapı olmanın ötesine geçecek şekilde planlandı. İçerisinde 100,200 ve 750 kişilik olmak üzere üç farklı büyüklükte salon, özel toplantı salonu, cam etkinlik salonu, açık nikâh alanı ve Gastro Kafe yer alacak. Ayrıca ziyaretçilere yönelik 317 araç kapasiteli otopark da projede mevcut. Özellikle 750 kişilik salon, şehirdeki büyük ölçekli etkinlik ihtiyacını karşılamaya yönelik önemli bir eksikliği giderecek.

Belediye yetkilileri, salonların belediye etkinlikleri, sivil toplum kuruluşlarının programları ve farklı davetlerin düzenlenmesine olanak sağlayacağını vurguladı. Projenin doğayla bütünleşen bir yaklaşımla tasarlandığı, Botanik Park'ın doğal atmosferini koruyan bir yaşam alanı olarak hizmet vereceği ifade edildi.

Başkan Taban, hedeflerinin tesisleri 2027 yılının yaz aylarında tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunmak olduğunu belirterek emeği geçen çalışma arkadaşları ve yüklenici firmaya teşekkür etti.

İNEGÖL BELEDİYESİ’NİN HAYATA GEÇİRDİĞİ BOTANİK NİKAH VE ETKİNLİK SALONLARI PROJESİNDE AĞUSTOS AYINDA ATILAN TEMELİN ARDINDAN ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR. ŞANTİYE ALANINI ZİYARET EDEN BELEDİYE BAŞKANI ALPER TABAN, PROJEDEKİ SON DURUMU PAYLAŞTI.