Efkan Ala'nın 29 Kasım açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'ne ilişkin görüşlerini paylaştı. Ala, Filistin meselesinin sadece bölgesel bir sorun olmadığını; bir halkın kendi topraklarında onurla ve güvenle yaşama hakkının, uluslararası hukukun ve insanlık vicdanının sınandığı bir konu olduğunu vurguladı.

Kalıcı ateşkes ve insani yardım çağrısı:

Gazze’de kalıcı ateşkes derhal sağlanmalı ve korunmalıdır. Ala, Gazze'de evlerin, hastanelerin, okulların ve ibadethanelerin enkaza döndüğü, açlığın ve yoksulluğun bir halkın üzerine çökertildiği bir gerçekle karşı karşıya olunduğunu belirtti. Çocukların, kadınların ve masum sivillerin çektiği acıya sessiz kalınamayacağını ifade eden Ala, insani yardımın hiçbir engele takılmadan her haneye ulaştırılması gerektiğini söyledi.

Uluslararası hukuk, işgal ve Türkiye'nin tutumu:

Ala, işgal, ilhak ve zorla yerinden etme politikalarına son verilmesi gerektiğini belirtti ve Filistin Devleti'ni henüz tanımayan ülkelere tarihin doğru tarafında yer alma çağrısı yaptı. Uluslararası hukuk, güçlünün değil haklının yanında işlemelidir ifadesini kullanan Ala, zulmün kalıcı olmayacağını ve hiçbir ablukanın bir halkın hafızasını, hiçbir bombanın bir milletin umudunu yok edemeyeceğini vurguladı. Ala, "Filistin halkı yurdunda, hürriyetiyle ve onuruyla yaşayacaktır" diyerek Türkiye'nin bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti kuruluncaya dek Filistinli kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceğini bildirdi.

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ EFKAN ALA'NIN PAYLAŞIMI