İpsala gümrüğünde kamyonetin koltuğu altından 17 bin 121 pregabalin çıktı

Operasyon ve ilk bulgular:

Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrüğe gelen bir kamyonet, Edirne İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışması kapsamında X-Ray taramasına yönlendirildi. Araç aynı zamanda gümrük kamera sistemleri üzerinden de takip edildi.

Ekipler, sürücünün X-Ray taramasına girmeden önce araçtan poşetler çıkardığını fark ederek şüphe üzerine harekete geçti ve operasyon başlattı.

Arama ve ele geçirilen miktar:

Kamyonette yapılan detaylı aramada, ön yolcu koltuğunun altına gizlenmiş çuval ve poşetler içerisinde dökme halde 17 bin 121 kapsül pregabalin cinsi uyuşturucu madde bulundu. Uyuşturucuların yerleştirilme biçimi ve paketleme şekli, ilk incelemelerde gizlemeye yönelik planlı bir düzenek olduğunu gösterdi.

Soruşturma ve adli süreç:

Gözaltına alınan sürücü, İpsala Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında sevk edildiği İpsala Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma, sorumluların tespiti ve sevkiyat bağlantılarının incelenmesi amacıyla devam ediyor.

Yetkililer, gümrük kontrollerinde hem X-Ray hem de görsel takibin birleşik kullanılmasının kaçakçılıkla mücadelede etkinliğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

İpsala’da kamyonetin yolcu koltuğunun altından 17 bin 121 kapsül uyuşturucu çıktı