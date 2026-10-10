Kayıp eşini iki gün sonra bulan aile korkuyu sevince çevirdi

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Karaçalılık Mahallesi'nde yaşayan 58 yaşındaki Alzheimer hastası Havva Boğaz, 7 Ekim Çarşamba günü ikindi saatlerinde Kuzuluk Orta Mahalle'de gözden kayboldu. İhbar üzerine başlatılan arama çalışmalarında iki gün boyunca yoğun çaba gösterildi ve gece saatlerinde Merkezyeniköy Mahallesi mevkiinde sağ olarak bulundu.

arama çalışması:

İhbar sonrası bölgede geniş çaplı arama yapıldı. Çalışmalara AFAD, jandarma komando birlikleri, arama kurtarma ekipleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Ekipler ve gönüllüler koordineli şekilde arazide arama gerçekleştirerek kayıp kişiye ulaşmaya çalıştı.

eşin anlattıkları:

Eşinin kaybolduğu andan bulunana kadar yaşadıklarını anlatan kocası Hayrettin Boğaz, süreçteki endişesini ve eşine kavuşmanın sevincini aktardı. Okuldan torunumu almaya gitmiştim, eve geldiğimde eşimi göremeyince aramaya başladım. Bulama ümidiyle mücadele verdiğim için önce ekipleri aramadım. Daha sonra ekipleri aradım ve eşimin bulunmasına destek oldular. Ben çok mutluyum, devletimiz var olsun.

Yaşlı kadın, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ilgili ekiplere teslim edildi. Aile, iki günlük belirsizlik döneminin ardından gelen olumlu haberle rahat bir nefes alırken, aramalara katılan ve destek veren herkese teşekkür etti.

SAKARYA’NIN AKYAZI İLÇESİNDE 2 GÜNDÜR KAYIP OLARAK ARANDIKTAN SONRA SAĞ BULUNAN ALZAYMIR HASTASI KADININ EŞİ, YAŞADIKLARI KORKU DOLU SAATLERİ ANLATTI.