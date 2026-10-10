Karabük fen işleri mevkiinde zincirleme çarpışma: sürücü araçta sıkıştı

kaza ayrıntıları:

Kaza, Fen İşleri mevkisinde meydana geldi. M. A. A. (19) idaresindeki 06 FYT 568 plakalı Fiat Egea marka otomobil, Ankara istikametinden Öğlebeli yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.

Otomobil, Karabük istikametinden Ankara yönüne ilerleyen N. Ç. (43) yönetimindeki 78 AH 500 plakalı Scania marka tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, aynı yönde ilerleyen M. R. Y. (32) idaresindeki 78 ABR 850 plakalı Volkswagen Caddy marka hafif ticari araca da çarparak aracın yoldan çıkmasına neden oldu.

Kazada otomobil sürücüsü araçta sıkıştı.

müdahale ve yol durumu:

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada üç araçta da maddi hasar meydana geldi. Tırın makaslaması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla trafik yeniden ulaşıma açıldı.

KARABÜK’TE KONTROLDEN ÇIKARAK KARŞI ŞERİDE GEÇEN OTOMOBİLİN TIR VE HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.