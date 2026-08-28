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İpsala'da kavşakta çarpışma: motosiklet otomobilin önüne saplandı, 3 yaralı

İpsala'da Keşan-İpsala yolunda plakası olmayan motosiklete arkadan çarpan otomobil motosikleti önünde sapladı; kaza sonucu 3 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 10:24

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İpsala'da kavşakta çarpışma: motosiklet otomobilin önüne saplandı, 3 yaralı

kaza yerinde ilk belirlemeler:

İpsala ilçesinde Keşan istikametinden İpsala yönüne giden sürücü V.C.D. yönetimindeki 17 AD 131 plakalı otomobil, Kumdere köyü kavşağı yakınlarında önünde seyreden plakasız motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet otomobilin önünde saplı kalırken, kazada motosikletteki S.G. ve A.A. ile otomobil sürücüsü V.C.D. yaralandı.

yaralıların müdahalesi ve tedavisi:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralılar ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

polis soruşturması ve güvenlik incelemesi:

Polis ekipleri kaza sonrası bölgeye sevk edildi ve olayla ilgili inceleme başlattı. Özellikle motosiklet sürücüsünün kimliğinin tespitine yönelik çalışmalar sürüyor. Kavşakta meydana gelen çarpışma nedeniyle trafik güvenliği ve takip mesafesi üzerinde incelemeler yapılacağı bildirildi.

İPSALA’DA 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZADA MOTOSİKLET OTOMOBİLİN ÖNÜNE SAPLANDI

İPSALA’DA 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZADA MOTOSİKLET OTOMOBİLİN ÖNÜNE SAPLANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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