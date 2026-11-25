Olayın gelişimi:

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde etkili olan şiddetli yağışların ardından bir heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak akışı Ağasar Deresinin yatağını kapadı, dere taşarak çevreye yayıldı. Dere suları, Şalpazarı ile Beşikdüzü ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunu trafiğe kapattı.

Yıkılan yapılar ve zarar:

Heyelanın etkisiyle mahalledeki bazı yapılar zarar gördü ve 3 ev yıkıldı. Yıkılan evlerde kimsenin olmadığı, can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Ayrıca yukarı mahalledekilere ait 15 koyun heyelanda telef oldu.

Ailenin durumu:

Yıkılan evlerden birinin sahibi Şahide Kara, kendilerinin ilçe merkezindeki evde bulunduklarını ve bu sayede faciadan kurtulduklarını anlattı. Kara, "Eşimle ben Beşikdüzü ilçe merkezindeki evde oturuyoruz. Zaman zaman tavuklarımızı yemlemek için köydeki evimize gidiyoruz. Bugün ben anneme çay içmeye gitmiştim, eşim de tavukları yemlemeye gidecekti. Sonra bir telefon geldi, 'Sizin ev uçtu' dediler. Bizim evle birlikte 3 ev yıkıldı. Yukarı mahalledekilere ait de 15 tane koyun heyelanda telef oldu" dedi.

Olayda evlerde kimsenin bulunmaması, bölgedeki can kaybını önledi; altyapı ve ulaşımda oluşan hasarın boyutu ise sahadaki değerlendirmelerle netleşecek.

YIKILAN EVLERDEN BİRİNİN SAHİBİ OLAN ŞAHİDE KARA