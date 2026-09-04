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İş dünyasıyla el ele: Malatya'nın ekonomik geleceğini birlikte inşa etme çağrısı

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, STK başkanlarıyla 6 Şubat sonrası Malatya'nın ekonomik toparlanmasını ortak akılla hızlandırma kararı paylaştı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 13:21

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

İş dünyasıyla el ele: Malatya'nın ekonomik geleceğini birlikte inşa etme çağrısı

ziyaretlerin amacı ve kapsamı:

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, kentte ekonomik ve sosyal yaşamın yeniden canlanması için ildeki sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmelerde, özellikle 6 Şubat depremleri sonrasındaki mevcut durum, iş dünyasının karşılaştığı güçlükler ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası ele alındı.

görüşmelerde öne çıkan başlıklar:

Sadıkoğlu, ziyaretler kapsamında MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, ANESİAD Malatya Şube Başkanı Mehmet Emin Doğaner, ASKON Malatya Şube Başkanı Aydın Apak, MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, DAİMFED Malatya Şube Başkanı Kadircan Esen ve ULUSDER Malatya Şube Başkanı Özcan Polat ile bir araya geldi. Toplantılarda üretim, ticaret, yatırım ve istihdam başlıkları etrafında karşılıklı değerlendirmeler yapıldı ve şehrin ekonomik geleceğine dair görüş alışverişi gerçekleştirildi.

ortak akıl ve dayanışma vurgusu:

Sadıkoğlu, Malatya'nın hızlı ve kalıcı bir toparlanma sağlaması için tüm paydaşların aynı hedef doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Başkan Sadıkoğlu'nun sözleriyle: "Malatya’nın yeniden ayağa kalkması sadece bir kurumun ya da bir kesimin çabasıyla mümkün değil. Şehrimizin tüm dinamiklerinin aynı hedef etrafında buluşması gerekiyor." MTSO olarak bundan sonra da STK'larla sürekli istişare halinde olunacağı belirtildi.

Görüşmelerde, il ekonomisinin güçlendirilmesi için atılacak adımların ortak akılla belirlenmesi, yatırımların özendirilmesi ve istihdamın artırılmasına yönelik çalışmaların hızlandırılması kararlaştırıldı. Taraflar, Malatya'nın daha hızlı kalkınması için iş dünyası ve sivil toplumun koordineli şekilde hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

Toplantıların sonunda STK başkanları, Sadıkoğlu'na ziyaretleri ve istişare kültürüne verdiği önem nedeniyle teşekkür etti ve yeni dönemde başarı dileklerini iletti.

BAŞKAN SADIKOĞLU: &quot;İŞ DÜNYAMIZIN GELECEĞİNİ BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ&quot;

BAŞKAN SADIKOĞLU: "İŞ DÜNYAMIZIN GELECEĞİNİ BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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