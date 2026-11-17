Edremit'te sahada koordineli müdahale

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, ilçede sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak sırasında sahaya inerek çalışmaları yerinde denetledi. Yapılan ölçümlere göre bazı bölgelerde metrekareye 68 kilogram yağış düştü ve belediye ekipleri su baskınları ile taşkın risklerine karşı aralıksız görev yaptı.

hazırlık ve anında müdahale:

Meteoroloji uyarılarının ardından ekipler önceden hazırlıklarını tamamladı. Yağışın şiddetlenmesiyle birlikte cadde ve sokaklarda oluşan su birikintilerine müdahale eden ekipler, mazgalları açma, su tahliye hatlarını kontrol etme ve riskli alanlarda yönlendirme çalışmaları gerçekleştirdi. Belediye, sahadaki ekiplerin koordinasyonunu artırmak için birim müdürleri ve başkan yardımcılarıyla sürekli bilgi akışı sağladı.

Başkan Ertaş, saha incelemeleri esnasında ilgili birimlerden bilgi alarak belediyenin tüm imkanlarının seferber edildiğini vurguladı. Ertaş, ekiplerin 7/24 esasına göre görev yaptığını belirterek müdahale sürecinin kesintisiz sürdüğünü aktardı.

vatandaşlara çağrı:

Ertaş, vatandaşların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi amacıyla belediyenin iletişim hatları üzerinden yaşanan sorunları bildirmelerini istedi. Gelen ihbarlara ilişkin ekiplerin en kısa sürede müdahale edeceği belirtilirken, belediye ilçe genelindeki kontrol ve müdahale çalışmalarını yağışın devam etme ihtimaline karşı sürdürdüğünü duyurdu.

Saha denetimleri ve koordinasyon çalışmaları, olası su baskınlarının önlenmesine yönelik tedbirlerin yerinde uygulanmasını sağladı ve ekiplerin afet ihtimallerine karşı teyakkuz halinde olduğu belirtildi.

EDREMİT BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ERTAŞ, İLÇEDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ SIRASINDA SAHAYA İNEREK ÇALIŞMALARI YERİNDE TAKİP ETTİ. METREKAREYE 68 KİLOGRAM YAĞIŞIN DÜŞTÜĞÜ EDREMİT’TE BELEDİYE EKİPLERİ SU BASKINLARI VE TAŞKINLARA KARŞI ARALIKSIZ GÖREV YAPTI.