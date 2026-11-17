resimlerle geçmişe uzanan bir buluşma:

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, Bursa’nın fethinin 700. yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen '700 Yılın Değerleri Karakalem Portre Sergisi', kent belleğinde iz bırakmış 47 ismi bir araya getiriyor. Sergi, Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu ve farklı dönemlerin izlerini taşıyan portreleri gün yüzüne çıkardı.

karakalem seçkisi ve sanatçılar:

Selin Yıldız ve Şah Yusuf Toprak tarafından hazırlanan sergide, padişahlardan devlet adamlarına, sanatçılardan edebiyatçılara, düşünürlerden koleksiyonerlere kadar geniş bir yelpaze yer alıyor. Koleksiyonda Osman Gazi, Ahmet Hamdi Tanpınar, Sabiha Gökçen, Zeki Müren, Deli Ayten ve Şefik Bursalı gibi Bursa ile yolları kesişmiş önemli isimlerin portreleri bulunuyor. Her bir karakalem çalışma, adı geçen kişilerin kente bıraktığı izleri görselleştirerek ziyaretçiye tarih ve kimlik katmanlarını aynı karede sunuyor.

katılımcıların değerlendirmeleri:

İlahiyatçı, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Mustafa Kara, kendi portresinin sergide yer almasından memnuniyet duyarak eserlerin çizimine katkı veren isimlere ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Kara, serginin Bursa’nın hafızasına ışık tuttuğunu vurguladı. Bursalı karagöz ustası ve tasfir yapımcısı Şinasi Çelikkol ise sergideki portreler arasında kendi çalışmasını görmenin sevincini paylaştı ve birçok isimle kültürel üretimler sırasında kurduğu bağlara dikkat çekti.

Sergi, ziyaretçilere sadece portre sunmakla kalmıyor; aynı zamanda şehrin kültürel mirasının geleceğe aktarılması adına görsel bir arşiv oluşturuyor. 47 kişinin karakalem portrenin bir arada sergilenmesi, Bursa tarihinin farklı dönemlerini yan yana okumaya izin veriyor. '700 Yılın Değerleri' seçkisi, kentin belleğini yeniden canlandırmayı amaçlayan etkinliklerin önemli bir parçası olarak kayda geçiriliyor.

Sergi, Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisi’nde 28 Kasım 2026 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN BURSA’NIN FETHİNİN 700. YILI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN ‘700 YILIN DEĞERLERİ KARAKALEM PORTRE SERGİSİ’, ŞEHRİN TARİHİNDE VE KÜLTÜR HAYATINDA İZ BIRAKAN 47 İSMİN KARAKALEM PORTRESİNİ VATANDAŞLARLA BULUŞTURDU.