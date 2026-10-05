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İsdemir 56 yılda yerli savunma ve elektrik sacında iddiasını artırıyor

İsdemir 56. kuruluş yıl dönümünde İskenderun’daki tesislerde kutlama yaptı; yeni yüksek fırın ve vakumlama tesisiyle yerli savunma ve elektrik sacı üretimini güçlendiriyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 10:57

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EDİTÖR: Berk Doğan

İsdemir 56 yılda yerli savunma ve elektrik sacında iddiasını artırıyor

ziyaret ve kutlama:

OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, İsdemir’in 56. kuruluş yıl dönümünde İskenderun’daki üretim tesislerini ziyaret ederek çalışanlarla bir araya geldi. Türkiye çelik sektörünün köklü kuruluşlarından İsdemir, kuruluşundan bu yana Hatay’ın sanayileşmesine önemli katkılar sundu. Tesisin yıllık 5,8 milyon ton sıvı çelik kapasitesi, ülkenin stratejik sektörlerine hammadde ve ara ürün tedarikinde kritik bir rol üstleniyor.

oyak ekosistemi ve stratejik işler:

Yalçıntaş, İsdemir’in OYAK ekosisteminde hem uzun hem de yassı ürün üretebilme yeteneği kazanarak teknolojik modernizasyon ve ürün çeşitliliğinde kayda değer ilerlemeler sağladığını vurguladı. "İsdemir, OYAK çatısı altında hem uzun hem de yassı ürün üretme yeteneği kazandı. Teknolojik modernizasyon, verimlilik ve ürün çeşitliliğinde önemli adımlar attı," sözleriyle şirketin dönüşümünü özetledi.

savunma sanayiinde yerli üretim adımları:

Yalçıntaş, OYAK içindeki sinerjinin somut örneklerini paylaştı: MUGEM için Erdemir tarafından üretilen levhaların slablama sürecinde İsdemir’in tedarik sağladığını, ayrıca MİLGEM ve zırhlı kara platformlarına yönelik nitelikli çelik üretme kapasitesine sahip olduklarını belirtti. Özellikle MİLDEN Projesi’nde kullanılan yüksek dayanımlı HY-100 çeliğinin, Erdemir ve Miilux iş birliğiyle Türkiye’de üretilmesinin stratejik önemine dikkat çekti. Yalçıntaş, bu yerli üretimin savunma sanayiinde dışa bağımlılığı azaltma ve ülkenin mühendislik yetkinliğini gösterme açısından önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

üretim kapasiteleri ve insan kaynağı:

Şirketin bölgedeki ekonomik etkinliği yalnızca üretimle sınırlı kalmıyor; çelik üretiminin çevresinde oluşan tedarik, lojistik, hizmet ve uzmanlık ekosistemi İskenderun’un ekonomik hayatında merkezi bir rol oynuyor. İsdemir; yıllık 3,5 milyon ton yassı ürün, 0,6 milyon ton kangal ve 2,5 milyon ton kütük üretim kapasitesiyle farklı sektörlere hizmet veriyor ve ihracatıyla ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

yeni yatırımlar ve teknoloji hedefleri:

2025 yılında da yatırımlar hız kesmedi. Bu çerçevede, yıllık 2,8 milyon ton/yıl üretim kapasitesine sahip yeni nesil 1. Yüksek Fırın devreye alındı. Türkiye’nin en yüksek kapasiteli yüksek fırınlarından biri olan tesis, yüksek verimlilik ve enerji tasarrufu sağlayan teknolojilerle üretim altyapısında yenilenme sağladı. Aynı dönemde liman altyapısının güçlendirilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve otomasyon ile robotik uygulamaların yaygınlaştırılması yönünde adımlar atıldı.

vakumlama tesisi ve elektrik sacı hedefi:

İsdemir’de devreye alınan yeni vakumlama tesisiyle çeliğin içindeki azot ve karbon oranları düşürülerek elektrik sacı üretimine uygun özel nitelikli çelik üretiliyor. Bu çelik, elektrikli araç motorları, jeneratörler ve transformatörlerde kullanılan elektrik sacına dönüştürülüyor. Yalçıntaş, yapılacak yeni yatırımlarla elektrik sacında 0,1 milimetre kalınlığa ulaşmayı hedeflediklerini belirtti; bu hedefine ulaşıldığında dünyanın sınırlı sayıda ülkesinin üretebildiği bir nitelikte çelik üretimine erişilmiş olunacak.

yönetim perspektifi ve gelecek odaklı yaklaşım:

İsdemir Genel Müdürü Ayhan Akın da, 56 yılda üretim kapasitesi, ürün çeşitliliği ve teknik yetkinlik alanlarında kayda değer gelişmeler yaşandığını söyledi. Akın, İsdemir’in faaliyetlerini "ülkeye, sanayiye, insana ve çevreye değer katma" anlayışıyla sürdürdüklerinin altını çizdi.

OYAK’ın 2030 vizyonu doğrultusunda sürdürülen yatırımlar, İsdemir’in Türkiye’nin çelik üretimindeki stratejik konumunu güçlendirmeye ve bölgenin sanayi gücüne katkı sağlamaya odaklandığını gösteriyor. Şirketin hem savunma sanayine sağladığı kritik girdiler hem de elektrik sacı gibi ileri mühendislik gerektiren ürünlere yönelen yatırımları, İsdemir’in önümüzdeki dönemde de ülke sanayisinin kilit aktörlerinden biri olmaya devam edeceğine işaret ediyor.

OYAK GENEL MÜDÜRÜ MURAT YALÇINTAŞ, İSDEMİR&#039;İN 56. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNDE İSKENDERUN&#039;DAKİ TESİSİ...

OYAK GENEL MÜDÜRÜ MURAT YALÇINTAŞ, İSDEMİR'İN 56. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNDE İSKENDERUN'DAKİ TESİSİ ZİYARET EDEREK ÇALIŞANLARLA BİR ARAYA GELDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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