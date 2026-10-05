Körfez'de 60+ kulübünde yaşamı ve birlikteliği kutladılar

Etkinlikte neler yaşandı:

Körfez Belediyesi tarafından 60+ Aktif Yaşlanma Kulübü bünyesinde Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen programda büyükler, kendileri için hazırlanan ikramlar eşliğinde bir araya geldi. Katılımcılar müzikle zaman zaman şarkılara eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.

vurgulanan noktalar:

Programda yaş almanın hayatın doğal bir parçası olduğuna dikkat çekildi ve büyüklerin sosyal hayata aktif katılımının önemi vurgulandı. Etkinlik, katılımcıların hem moral hem de sosyal bağlarını güçlendirecek bir ortam sundu.

gün sonunda hatıra:

Gün boyunca sohbet eden ve birlikte vakit geçiren kulüp üyeleri, etkinlik sonunda günün anısına fotoğraf çektirerek buluşmayı belgeledi. Bu tür buluşmaların tekrarı, katılımcıların günlük yaşamına olumlu katkı sağlama potansiyeli taşıyor.

KÖRFEZ BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ DOLAYISIYLA 60+ AKTİF YAŞLANMA KULÜBÜ'NDE ETKİNLİK DÜZENLENDİ.