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Elazığ'da kuvvetli yağışa karşı tedbir çağrısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ'da yer yer 21/50 kg/m kuvvetinde sağanak beklendiğini, sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı uyardı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 11:48

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EDİTÖR: Aslı Han

Elazığ'da kuvvetli yağışa karşı tedbir çağrısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden uyarı:

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ ve çevresinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini bildirdi. Bölge genelinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli (21/50 kg/m) olması tahmin ediliyor.

Beklenen etkiler:

Kuruluş, ani sel ve su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, dere taşması ve yağış anında görülebilecek kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara dikkat çekti.

Tedbir çağrısı:

Müdürlük, bu olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasının önemine vurgu yaptı ve yerel uyarı ve duyuruların takip edilmesini önerdi.

METEOROLOJİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPTI

METEOROLOJİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPTI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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