Işıklı gölde 12 kilometrelik yeni tekne rotası su biberleriyle renklendi

rota değişikliği ve yeni güzergah:

Denizli'nin Çivril ilçesindeki Işıklı gölünde, kuşların üreme döneminin sona ermesinin ardından tekne turlarında yeni bir rota uygulamaya konuldu. Yeni güzergah, Bucak Mahallesi bölgesine alınarak, bölgede yoğun olarak bulunan su biberleri alanlarını gezi kapsamına soktu. Tekne kaptanı Selçuk Bozkurt, rota değişikliğinin ziyaretçilere farklı bir görsel deneyim sunduğunu ve bölgenin doğal dokusunun ön planda tutulduğunu söyledi.

su seviyesi ve bitki örtüsü:

Bozkurt, yeni rota boyunca teknelerin su biberlerinin çiçekleri arasından ilerleyerek nilüferlerin yoğun olduğu bölgelere ulaştığını anlattı. Göldeki su seviyesi şu anda yaklaşık %70 civarında olduğundan nilüferlerin görünürlüğü devam ediyor ve gezi süresince dikkat çekici manzaralar sunuluyor.

Yeni gezi güzergahı, 6 kilometre gidiş ve 6 kilometre dönüş olmak üzere toplam 12 kilometre olarak belirlendi. Işıklı Gölü'ndeki tekne turlarının, kuş avı sezonunun başlayacağı 24 Ekim'e kadar devam etmesi planlanıyor. Bozkurt, güzergahı düzenlerken göldeki bitki örtüsünün ve kuş yaşamının korunmasına özen gösterildiğini vurguladı.

SU BİBERİ