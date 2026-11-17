İskenderun'da yollar bozulmadan kazısız kanal hattı yenileniyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) İskenderun ilçesinde kanalizasyon hatlarını kazı yapmadan yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Trafik yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde uygulanan rehabilitasyonlarla hem altyapı güçlendiriliyor hem de yüzeydeki ulaşım ve günlük yaşam korunuyor.

Kullanılan teknolojiler:

Çalışmalarda iki modern yöntem ön plana çıkıyor: Fold & Form ve CIPP. Fold & Form yöntemi kapsamında mevcut boruların içine özel kaplama malzemeleri yerleştirilerek ısı, basınç veya UV ışık ile sertleştiriliyor. Bu sayede eski hatların içinde yeni ve dayanıklı borular oluşturuluyor. İskenderun'da bugüne kadar 1.300 metre kanalizasyon hattı Fold & Form ile yenilendi.

CIPP (cured-in-place pipe) yöntemi de benzer prensiple hattın rehabilitasyonuna imkan tanıyor ve geniş çaplı kazı gerekmeden altyapı onarımı sağlıyor.

Hedefler ve yerel etkiler:

Projeyle altyapı hatlarının kullanım ömrünü uzatmak, çatlaklardan kaynaklanan sızıntılar ile yer altı suyu girişlerini azaltmak hedefleniyor. Kazısız uygulamalar sayesinde asfalt ve yolların zarar görmesi engelleniyor; bunun sonucunda trafik akışında kesinti yaşanması ve vatandaşların günlük yaşamı olumsuz etkilenmesi önleniyor.

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, kazısız kanal yenileme çalışmalarından dolayı HBB Başkanı Mehmet Öntürk, HATSU Genel Müdürü Fatih Cihangir ve ekiplerine teşekkür etti. HATSU'nun yüksek trafikli bölgelerde yürüttüğü rehabilitasyon çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

İSKENDERUN’DA KAZISIZ KANAL REHABİLİTASYONU ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.