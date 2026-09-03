İslahiye'de hatun parmağı ve Antep karası üzümünün hasadı başladı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetişen, sofralık tüketim ve pekmez yapımında tercih edilen hatun parmağı ile Antep karası üzümü için hasat sezonu açıldı. Üreticiler, bağlarda olgunlaşan üzümleri sabahın erken saatlerinde toplayarak kasalara yerleştiriyor.

hasat süreci ve çeşitler:

İlçede üreticilerin uzun emeklerle yetiştirdiği üzümler tek tek kesilerek markete ve işleme tesislerine gönderiliyor. Özellikle son yıllarda çekirdeksiz üretimin arttığı, ayrıca yeni bir çeşidin, çiftçiler arasında "Mevlana" olarak anılan türün denendiği bildirildi.

Çiftçi Mehmet Çalık, "Hasat başladı. Mahsullerin kalitesi çok iyi. Üzümlerimiz hatun parmağı ve Antep karası olmak üzere iki çeşittir. Son zamanlarda çekirdeksiz üretimimiz arttı. Yeni yeni Mevlana dediğimiz çeşidi de oluyor. Sistemli bir şekilde ekersen farklı eski usul ekersen dönüm başına ortalama 3 ton çıkıyor. Normalde hatun parmağı ve Antep karası üzümü satıyoruz. Pekmezini veya pestilini yapıyoruz. Kuru üzüm haline getirdiğimiz de oluyor. Bu çeşitler var. Hasadımız 10 gün önce başladı ve şuanda da devam ediyor. Ortalama 1 ay sonra da biter diye düşünüyoruz. Tarlada kilogramı 20 TL’den satılıyor. Markette ise 60 ila 80 TL arasında değişiyor", dedi.

pazar durumu ve kullanım alanları:

Üzümler genellikle sofralık olarak satılmakla birlikte pekmez, pestil ve kuru üzüm yapımında da değerlendiriliyor. Hasadın yaklaşık bir ay içinde tamamlanması beklenirken üreticiler satış ve işleme sürecinde fiyat farkından söz ediyor; tarladan çıkan ürünün kilosu 20 TL, market raflarında ise 60-80 TL arasında alıcı buluyor.

Hasadın devam ettiği İslahiye bağlarında üreticiler, hava koşullarını takip ederek ve ürün kalitesini ön planda tutarak sezonu tamamlamayı hedefliyor.

ÇİFTÇİ MEHMET ÇALIK,