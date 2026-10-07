İsmail Erünsal'ın 525 yazması dijital koleksiyona dönüştü

Bağışın duyurusu ve koleksiyonun dijitalleşmesi:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yazar İsmail Erünsal tarafından Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi'ne bağışlanan 525 eserlik koleksiyonun dijital erişime açıldığını duyurdu. Ersoy, paylaşımında bağışların kültür mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemine dikkat çekti ve koleksiyondaki tek nüsha, nadir ve müellif hattı eserlerin artık dünyanın dört bir yanından incelenebildiğini vurguladı.

'Hocamızın bu anlamlı bağışı da asırların ilim ve edebiyat birikimini herkesin yararlanabileceği bir hazineye dönüştürdü. Milletimize ait bir emanet olarak gördüğü bu eserlerin daha iyi korunması, gelecek nesillere ulaşması ve daha fazla insanın istifadesine sunulması gayesiyle koleksiyonunu bağışlayan kıymetli hocamız İsmail Erünsal’a gönülden teşekkür ediyorum'

Koleksiyonun teslimi ve kurum çalışmaları:

Osmanlı kitap ve kütüphane tarihi alanında tanınan Erünsal, uzun yıllarda şahsi imkanlarıyla oluşturduğu koleksiyonunu 6 Ağustos tarihinde Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesine bağışladı. Erünsal, bağış kararında Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'nın son dönemdeki faaliyetlerinin etkili olduğunu belirtti ve eserleri millete ait bir emanet olarak gördüğünü ifade etti.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, koleksiyondaki eserlerin bakım, onarım, dijitalleştirme ve kataloglama işlemlerini yaklaşık 2 ay içinde tamamlayarak erişime hazır hale getirdi.

Koleksiyonda öne çıkan eserler:

Koleksiyonun dikkat çeken parçası, Şeyh Galib'in henüz 18-19 yaşlarında tertip ettiği ve kendi el yazısıyla kaleme aldığı Divan nüshasıdır; bu eser, şairin gençlik dönemindeki edebi üretimine ışık tutuyor ve koleksiyondaki 15 müellif hattı nüshadan biridir. İstinsah tarihi belirlenmiş nüshalar arasında en eskisi 1523 tarihli Divan-ı Emir Şahi olarak kaydedilmiş; bu nüsha metnin günümüze ulaşan yaklaşık 503 yıllık örneğini oluşturuyor.

Ayrıca koleksiyonda, Osmanlı padişahı II. Bayezid döneminin şairlerinden Safi mahlasıyla bilinen Cezeri Kasım Paşa'nın sağlığında tertip ettiği Divan ve daha önce varlığı bilinmeyen metinler ile Urfalı Mustafa Hatti'nin divanları gibi araştırmacılar için önemli kaynaklar yer alıyor.

Edebiyat eserlerinin yanı sıra Osmanlı'nın ekonomik ve diplomatik hayatına ışık tutan metinler de koleksiyonda bulunuyor. Bunlar arasında Osmanlı fiyat tarihi açısından değer taşıyan 288 sayfalık Narh Defteri, Seyfullah Ağa'nın Sefaretnamesi, Osmanlı ilmiye teşkilatına ilişkin Tarik Defteri ile 16. yüzyıl Melamilik tarihi için kaynak niteliği taşıyan Abdurrahman el-Askeri'nin Miratü'l-Işk adlı eseri sayılabilir.

Kapsam, nadirlik ve erişim:

Toplamda koleksiyonda 185 tasavvuf ve tarikat eserinin, 153 edebiyat eserinin, 55 divanın ve 28 icazetnamenin bulunduğu; tezhip ve diğer süsleme unsurları taşıyan 43 cildin yanı sıra tarihi cilt örneklerinin koleksiyonun sanat tarihi bakımından önemini artırdığı belirtiliyor. Koleksiyonda tek nüsha ve nadir yazmalar ile yazarlarının kendi elinden çıkmış eserler ve tarihi belgeler bir arada yer alıyor.

İsmail Erünsal Yazma Eser Koleksiyonu'na erişim, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'nın web adresi üzerinden sağlanabiliyor: www.yek.gov.tr. Koleksiyonun dijital erişime açılması, araştırmacıların, öğrencilerin ve meraklıların Osmanlı ilim ve edebiyat mirasına uzaktan ulaşabilmesine olanak tanıyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, YAZAR İSMAİL ERÜNSAL’IN ÖMRÜ BOYUNCA BİR ARAYA GETİREREK SÜLEYMANİYE YAZMA ESER KÜTÜPHANESİNE BAĞIŞLADIĞI 525 ESERLİK KOLEKSİYONUN DİJİTAL ERİŞİME AÇILDIĞINI DUYURDU.