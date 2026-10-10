İsmail Kartal: Çaykur Rizespor deplasmanından üç golle mutlu döndük

fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galibiyetle döndü

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup ederek önemli bir üç puan aldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın zorluklarına ve takımının performansına dair değerlendirmelerde bulundu.

maçın gidişatı ve taktiksel değerlendirme:

Kartal, 'İstanbul'da hafta başından itibaren Çaykur Rizespor'u analiz ettik ve çalışmalarımızı buna göre gerçekleştirdik' diyerek hazırlık sürecine vurgu yaptı. Rizespor'u 'iyi, genç ve dinamik bir takım' olarak nitelendiren Kartal, maçın ilk bölümünde istedikleri ritmi yakaladıklarını ve golü bulduklarını belirtti. Ancak rakibin de etkili ataklar oluşturduğunu, onların da gol pozisyonları yakalayabileceğini ifade etti.

Devre arasında oyunculara ikinci yarı talimatları verdiklerini söyleyen Kartal, ön sahada daha fazla mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı. Teknik direktörün belirttiği gibi, ikinci yarıda yapılan hamleler ve oyunun kontrolü sayesinde ekip aradığı skoru aldı.

kartal'ın oyunculara ve sonuç değerlendirmesi:

Kartal, son olarak 'Sonuçta zor bir deplasmandan ve iyi bir kadroya sahip rakipten galibiyetle ayrıldığımız için çok mutluyum' ifadelerini kullandı ve oyuncularını tebrik etti. Teknik direktörün açıklamaları, hem hazırlık sürecinin hem de devre arası stratejisinin galibiyette belirleyici olduğunu ortaya koydu.

Öne çıkan nokta: Kartal'ın maç boyunca rakip analizine dayalı planı ve yapılan doğru hamleler, Fenerbahçe'ye deplasmanda farklı bir galibiyet getirdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Çaykur Rizespor müsabakasının ardından yaptığı açıklamada, zor bir deplasmandan ve iyi kadroya sahip rakipten galibiyet aldıklarını ve mutlu olduklarını ifade etti.