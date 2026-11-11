Atlas Okyanusu'ndan gelen Charles, Portekiz ve İspanya'da acil önlemlere yol açtı

portekizde alarm ve alınan önlemler:

Portekiz hükümeti, ocak ve şubat aylarındaki fırtına müdahaleleri nedeniyle eleştirilmesinin ardından, Charles adlı fırtına karaya ulaşmadan önce tedbirleri sıkılaştırdı. Lizbon yönetimi acil durum ekiplerini ve orduyu alarma geçirirken, yetkililer vatandaşlara mümkün olduğunca evde kalmaları çağrısında bulundu.

Fırtına nedeniyle 200'den fazla uçuş iptal edildi; eğitim ve öğretim bir günlüğüne ara verildi, zorunlu olmayan kamu hizmetleri durduruldu. Süpermarketler de dahil olmak üzere yüzlerce işyeri geçici olarak kapatıldı ve günlük yaşamda önemli aksaklıkların önüne geçilmesi amaçlandı.

meteoroloji değerlendirmesi ve ihbarlar:

Portekiz Meteoroloji Enstitüsü (IPMA), fırtınanın merkezinin Atlas Okyanusu üzerinde ikiye ayrıldığını ve bu nedenle karaya ulaştığında etkisinin azalmaya başladığını bildirdi. Fırtınanın Algarve bölgesinden başlayıp gün ilerledikçe ülkenin güney kesimleri ile Lizbon bölgesinde etkili olması bekleniyordu.

Ulusal Acil Durum ve Sivil Koruma Kurumu (ANEPC) Komutanı Mario Silvestre, gece yarısı itibarıyla ülke genelinde 538 ihbar aldıklarını açıkladı. Yetkili, ani sel, kuvvetli rüzgar ve yüksek dalgalara karşı alarm seviyesinin yüksek tutulduğunu ve gelişmelerin yakından takip edildiğini vurguladı.

madeira ve ispanya'daki gelişmeler:

Madeira takımadaları da fırtınanın etkisine girdi; bölgede su baskınları ve çok sayıda devrilen ağaç rapor edildi. Olaylarda bir kişinin garajının su basması sonucu sel sularına kapıldığı, acil durum ekipleri tarafından kurtarıldığı bildirildi. Yetkililer şu ana kadar can kaybı bildirilmediğini açıkladı.

Fırtınanın İspanya'nın güneybatısına ulaşması beklenirken, İspanya devlet meteoroloji ajansı AEMET şiddetli yağış, kuvvetli rüzgar ve yüksek dalgalar konusunda uyarıda bulundu. Bu kapsamda, İspanya'nın orta kesimlerindeki Piedralaves bölgesinde yerel bir barajın taşma riski nedeniyle 3 bin kişi tahliye edildi ve tahliye edilenlerin henüz evlerine dönmesine izin verilmedi.

CHARLES FIRTINASI, ATLANTİK OKYANUSU’NDA YER ALAN PORTEKİZ’E AİT MADEİRA TAKIMADALARINI DA ETKİSİ ALTINA ALDI. BÖLGEDE SU BASKINLARININ YAŞANDIĞI VE ÇOK SAYIDA AĞACIN DEVRİLDİĞİ KAYDEDİLDİ.