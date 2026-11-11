Cennetabat’ta husumet arabuluculukla son buldu

Cennetabat’ta arabuluculukla uzlaşma sağlandı

Iğdır’ın Cennetabat köyünde uzun süredir devam eden husumet, yerel liderlerin devreye girmesiyle sonlandı. Görüşmelerin öncülüğünü yapan MHP Iğdır İl Başkanı Hüseyin Ateş ile bölgedeki kanaat önderleri, iki ailenin temsilcileriyle bir araya gelerek kalıcı bir uzlaşı sağladı. Taraflar arasındaki barış, köy sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Görüşmelerde yer alanlar:

Barış sürecinde aktif rol alan isimler arasında Karakoyunlu Belediye Başkanı Bayram Ali Ballı, Melekli Belediye Başkanı Mücahit Tanık, Argın ailesi temsilcileri, din alimi Gefer Oğur ile bölgenin kanaat önderleri ve büyükleri yer aldı. Yapılan görüşmelerde tarafların kırgınlıklarını giderme ve gelecekte benzer anlaşmazlıkların önüne geçme eğilimleri öne çıktı.

Toplumsal birlik ve beklentiler:

Barışın sağlanmasının ardından yapılan ortak açıklamada, hiçbir anlaşmazlığın insan hayatı ve aile huzurundan daha önemli olmadığı vurgulandı. Açıklamada "Bu şehirde birinin burnu kanasa bizim yüreğimiz kanar. Toplumsal barışı inşa etmek zorundayız. Barışımız daim, kardeşliğimiz kaim, huzurumuz daim olsun" ifadelerine yer verildi. Katılımcılar, arabuluculuk sürecine katkı sunanlara teşekkür ederek, taraflar arasındaki uzlaşmanın bölge huzuruna olumlu yansıyacağını belirtti.

Köydeki barış girişimi, Kızıl ve Sevgül aileleri arasındaki kırgınlıkların sona erdirilmesiyle kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendirmesi temennisiyle tamamlandı. Yetkililer, benzer durumlarda hukuk dışı yöntemler yerine diyalog ve yerel arabuluculuğun öncelenmesi gerektiğine dikkat çekti.

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