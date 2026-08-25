İstanbul istikameti kapatılıyor: Dörtdivan ile Yeniçağa arasında planlı onarım

Çalışmanın kapsamı:

Bolu Valiliği tarafından yapılan duyuruda, Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan Kavşağı ile Yeniçağa Kavşağı arasındaki kesimde üstyapı onarım çalışması başlatıldığı bildirildi. Bu çerçevede yolun İstanbul istikameti trafiğe kapatılacaktır.

Ulaşım düzeni ve süre:

Çalışmalar süresince ulaşımın Ankara yönünden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanacağı açıklandı. Trafik akışı, 2 şerit Ankara ve 2 şerit İstanbul istikametine olacak şekilde düzenlendi. Yetkililer, onarım çalışmalarının hedeflenen tamamlanma tarihinin 28 Ağustos 2026 Cuma saat 17.00 olduğunu ve bu tarihte kapatılan kesimin yeniden trafiğe açılmasının planlandığını belirtti.

Sürücülere uyarı:

Valilik, sürücülerin muhtemel kazaların önüne geçilmesi için yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Değişen trafik düzeni, özellikle hız ve şerit değişikliklerinde ekstra dikkat gerektiriyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından kapatılan kesimin yeniden trafiğe açılması planlanıyor.

BOLU VALİLİĞİ, ANADOLU OTOYOLU'NUN DÖRTDİVAN İLE YENİÇAĞA KAVŞAKLARI ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK ÜSTYAPI ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE İSTANBUL İSTİKAMETİNİN TRAFİĞE KAPATILACAĞINI DUYURDU.