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İstanbul merkezli change oto şebekesi çökertildi, 17 gözaltı ve 120 milyon liralık vurgun

İstanbul merkezli operasyonda ağır hasarlı araçların şasi ve motor numaraları kopyalanarak satıldığı şebeke çökertildi; 17 kişi, 120 milyon lira vurgun.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 10:30

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İstanbul merkezli change oto şebekesi çökertildi, 17 gözaltı ve 120 milyon liralık vurgun

operasyonun kapsamı ve suçlama yöntemi:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada, şebekenin ağır hasar almış araçların şasi ve motor numaralarını kopyalayarak dolandırıcılık yaptığı belirlendi. İncelemelerde, kaza, yangın ve doğal afet nedeniyle kullanılamaz hale gelmiş araçların numaralarının, yurt dışından veya piyasadan temin edilen hacizli ya da yakalamalı araçlara uyarlanmak suretiyle "change" işlemi yapıldığı tespit edildi. Bu araçlar daha sonra üçüncü kişilere satılarak dolandırıcılık gerçekleştirildi.

baskınlar ve ele geçirilenler:

Yürütülen çalışmalar sonucunda 13 Ekim 2026 tarihinde İstanbul merkezli olmak üzere Çanakkale, Ordu ve Samsun illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, 5607 sayılı Kanuna muhalefet ile suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme gibi çeşitli suçlamalarla bağlantılı olarak 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin toplamda 61 ayrı olaya karıştığı ve yaklaşık 120 milyon lira tutarında vurgun yaptıkları tespit edildi.

Adreslerde yapılan aramalarda bir pompalı tüfek ve 50 fişek ele geçirildi. Ayrıca operasyon tutanaklarına göre bazı şüphelilerin çaldıkları araçların fotoğraflarını evlerinin duvarlarına yapıştırdıkları görüldü. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

soruşturmanın boyutu ve olası etkileri:

Yetkili birimlerin değerlendirmelerine göre uygulanan yöntem, ağır hasarlı araçların kimlik bilgilerinin değiştirilmesiyle alıcıların yanıltılmasına dayanıyor. Şebekenin hem yurtiçi hem de yurtdışından temin edilen parçalar ve kayıtlarla hareket ettiği, bu yüzden soruşturmanın teknik inceleme ve belge taramalarıyla sürdürüldüğü bildirildi. Hukuki sürecin ilerlemesiyle birlikte soruşturma kapsamının ve mağdur sayısının netleşeceği belirtiliyor.

İstanbul merkezli 4 ilde ‘change oto&#039; operasyonu: 17 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 4 ilde ‘change oto' operasyonu: 17 şüpheli yakalandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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