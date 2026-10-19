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İstanbul valisi: konser sonrası iki ölü uyuşturucudan kaynaklandı

Vali Davut Gül, Şişli'deki 'Unreal x Jeton' konserinde fenalaşan üç kişiden ikisinin, adli tıp raporlarına göre farklı uyuşturuculardan hayatını kaybettiğini açıkladı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 12:46

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İstanbul valisi: konser sonrası iki ölü uyuşturucudan kaynaklandı

olay ve ilk bulgular:

Şişli'de İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Unreal x Jeton' konserinde fenalaşan üç kişiden ikisi yaşamını yitirdi, bir kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Olay, konser alanı sonrası sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kayda geçti.

Azağa'da incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Konu konserle ilgili değil" ifadelerini kullanarak, konser ya da konserde yenilen içilen ürünlerle ilgili bir sorun tespit edilmediğini söyledi.

adli tıp bulguları ve soruşturma:

Vali Gül, olayla ilgili olarak "Konsere giden 3 hemşehrimiz maalesef farklı uyuşturucular kullanmışlar. Bunlar adli tıp raporlarında tespit edildi" bilgisini paylaştı. Açıklamada, adli tıp raporlarının farklı uyuşturucuların kullanımını gösterdiği ve bunun sonucunda uyuşturucudan kaynaklı bir ölüm hadisesi meydana geldiği belirtildi.

Ayrıca Tarım Müdürlüğü numuneleri alırken, olayda ölüm ve yaralama bulunduğu için ilgili birimlerde adli sürecin devam ettiği bildirildi. Yetkililer, soruşturmanın tamamlanmasının ardından daha ayrıntılı bilgilerin paylaşılacağını kaydetti.

Olayın konser organizasyonu veya alanda tüketilen ürünlerle bağlantısı olmadığı, ilk tespitlerin adli tıp bulgularına dayandığı vurgulanıyor; soruşturma ise sürüyor.

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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