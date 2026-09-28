Karabük'te yeşil dönüşüm mahallelerden parklara yeni düzenlemeler

Karabük genelinde yeşillendirme çalışmaları:

Karabük Belediyesi, göreve gelen Başkan Özkan Çetinkaya yönetiminde şehir genelinde hız kazanan peyzaj ve yeşillendirme çalışmalarını sürdürüyor. Uygulamalar, yeni dikimleri, park yenilemelerini ve düzenli bakım faaliyetlerini aynı anda kapsayarak kentin farklı noktalarında görünür değişim hedefliyor. Son etap çalışmaları kapsamında Şirinevler Mahallesi'nde zemin hazırlığı yapılarak zakkum, sarmaşık ve mavi selvi dikildi.

Şirinevler'de yapılanlar:

Onur Kent Sitesi alt yamaçlarında hayata geçirilen dikim programında yerel iklim ve peyzaj estetiği ön planda tutuldu. Belediye ekipleri, bugün toprakla buluşturulan bitkilerin gelişimiyle alanın görünümünün dönüşeceğini; özellikle önümüzdeki ilkbaharda söz konusu bölgenin daha yeşil ve bütünlüklü bir peyzaja kavuşacağını bildiriyor.

Şehir genelindeki rakamlar ve bakım çalışmaları:

Çetinkaya döneminde yapılan çalışmaların kapsamı rakamlara da yansıdı: Kent genelinde 58 bin ağaç ve çiçek dikimi gerçekleştirilirken, 39 park ve sosyal tesisin peyzajı baştan ele alındı. Şehrin ana arterleri ve refüjlerinde toplam 19 bin metrekarelik peyzaj düzenlemesi yapıldı. Ayrıca, çocuklar ve ailelerin kullanabileceği sosyal yaşam alanlarını artırmak amacıyla 13 tema park vatandaşların hizmetine sunuldu; mevcut 127 parkta yenileme çalışmaları tamamlandı. Park ve yeşil alanlarda düzenli budama, ot ve çalı temizliği ile bakım programları devam ederken, ekipler 152 bin metrekarelik alanda çim biçme çalışması gerçekleştirdi.

Başkan Çetinkaya çalışmalarla ilgili olarak şunları söyledi: "Karabük, güçlü orman varlığı ve doğal güzellikleriyle yeşilin şehri. Göreve geldiğimiz günden itibaren bu kimliği kent merkezimizde de daha güçlü hissettirmek için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Şirinevler Mahallemiz Onur Kent Sitesi alt yamaçlarında zakkum, sarmaşık ve mavi selvi dikimlerimizi tamamladık. Bugün toprakla buluşturduğumuz bitkilerimiz geliştikçe buradaki değişimi çok daha net göreceğiz. İnşallah önümüzdeki ilkbaharda bu alan yemyeşil bir görünüme kavuşacak. Şehrimizin dört bir yanında ağaçlarımızı ve çiçeklerimizi toprakla buluşturuyor, parklarımızı yeniliyor, yeni yaşam alanları oluşturuyoruz. Yeşiliyle nefes alan, estetiğiyle güzelleşen bir Karabük için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz"

KARABÜK BELEDİYESİ TARAFINDAN ŞEHİR GENELİNDE HIZ KAZANAN YEŞİLLENDİRME VE PEYZAJ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.