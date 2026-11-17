valilikten açıklama:

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine dayanarak yarın gece saatlerinden itibaren kentte kuvvetli rüzgâr ve fırtına beklediğini bildirdi. Yapılan açıklamada, olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

beklenen hava ve zamanlaması:

Valiliğin paylaştığı verilere göre bugün (Salı) güney ve güneybatı (Lodos) yönlerinden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) esen rüzgârın; 18 Kasım 2026 Çarşamba günü gece ilk saatlerden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yer yer fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği öngörülüyor. Kurumlar, 19 Kasım 2026 Perşembe günü öğle saatlerinde fırtınanın etkisini kaybedeceğini tahmin ediyor.

muhtemel etkiler ve vatandaşlara uyarılar:

Açıklamada, güçlenen rüzgâr ve fırtınanın sebep olabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi risklere dikkat çekildi. Yetkililer; gevşek eşyaların sabitlenmesi, araçların ağaç veya hasarlı yapıların yakınından uzak park edilmesi, soba ve doğalgaz cihazlarının kullanımında tedbir alınması ve kapalı ortamların yeterli havalandırılmasına özen gösterilmesini öneriyor.

Valilik ayrıca gelişmeler için resmi duyuruların takip edilmesini ve acil durumlarda ilgili birimler ile iletişim kurulmasını hatırlattı.

İSTANBUL VALİLİĞİ, YARIN GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLMASI BEKLENEN FIRTINANIN SEBEP OLABİLECEĞİ, ULAŞIMDAKİ AKSAMALAR, ÇATI UÇMASI, AĞAÇ VE DİREKLERİN DEVRİLMESİ, SOBA VE DOĞALGAZ KAYNAKLI ZEHİRLENMELERE KARŞI UYARIDA BULUNDU.